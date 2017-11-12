На тлі кризи в Каталонії аптеки стали продавати менше презервативів, більше заспокійливого
Психологи розповідають, що останнім часом до них стали звертатися частіше зі скаргами на емоційні розлади, спалахи гніву, почуття страху, фрустрацію.
На тлі політичної кризи у Каталонії психологи заявили про зростання психічних розладів у мешканців регіону, а в аптеках купують менше презервативів, більше заспокійливого.
Подібні спостереження провели психологи другого за величиною міста Каталонії Таррагони, повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Diari de Tarragona.
Психологи розповідають, що останнім часом до них стали звертатися частіше зі скаргами на емоційні розлади, спалахи гніву, почуття страху, фрустрацію.
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"Можливо, процеси навколо незалежності не головна причина цього, однак вони зачіпають багато сфер, які і призводять до зростання візитів до психолога. Люди думають, як зміни вплинуть на них" - розповідає Жауме Дескаррега, президент колегії психологів Таррагони.
У багатьох аптеках Таррагони можна почути про зростання попиту на заспокійливе і снодійне. В той же час презервативів стали продавати менше.
"Складні ситуації можуть впливати на лібідо, і це руйнує стосунки з близькими" - зазначає Жауме Дескаррега.