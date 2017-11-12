На тлі кризи в Каталонії аптеки стали продавати менше презервативів, більше заспокійливого

На тлі політичної кризи у Каталонії психологи заявили про зростання психічних розладів у мешканців регіону, а в аптеках купують менше презервативів, більше заспокійливого.

Подібні спостереження провели психологи другого за величиною міста Каталонії Таррагони, повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Diari de Tarragona.

Психологи розповідають, що останнім часом до них стали звертатися частіше зі скаргами на емоційні розлади, спалахи гніву, почуття страху, фрустрацію.

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"Можливо, процеси навколо незалежності не головна причина цього, однак вони зачіпають багато сфер, які і призводять до зростання візитів до психолога. Люди думають, як зміни вплинуть на них" - розповідає Жауме Дескаррега, президент колегії психологів Таррагони.

У багатьох аптеках Таррагони можна почути про зростання попиту на заспокійливе і снодійне. В той же час презервативів стали продавати менше.

"Складні ситуації можуть впливати на лібідо, і це руйнує стосунки з близькими" - зазначає Жауме Дескаррега.