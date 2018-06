До Києва їде близька подружка Принца

Австралійська співачка Кайлі МІНОУГ уперше приїде до Києва, щоб виступити під час прямої трансляції одного з телешоу, пише журнал Weekly.ua.

Для цього виступу вона привезе свою команду з 12 танцюристів, у супроводі яких виконає чотири пісні.

Співачка вирішила уникнути лірики і віддати перевагу ритмічним композиціям. Зокрема, прозвучать «Can`t Get You Out Of My Head» і «All The Lovers». Остання пісня ознаменувала її повернення на сцену після зцілення від раку в 2007 році.

На сцені «Х-фактору» буде відтворена атмосфера концертів міжнародного туру співачки під назвою «Афродіта», який закінчився влітку. З ним К.МІНОУГ відвідала Європу, Америку, Далекий Схід і Австралію. З країн колишнього СРСР вона побувала лише в Литві, Латвії і Естонії. У Москві і Санкт-Петербурзі співачка виступала в 2008 р.

Поки що залишається втаємниченим гонорар співачки, зазначає видання. Але російські промоутери стверджують, що зірка за годинний виступ одержує близько 1 млн. доларів.

Сьогодні К.МІНОУГ вельми популярна. Футболку з її ім`ям носила Мадонна, а серед друзів Pet Shop Boys, Принц, Боно.

Квитки на виступ австралійської поп–зірки не продаватимуться. Але можна потрапити в массовку на зйомках українського шоу.