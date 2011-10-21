Експерти переконують, що ринок землі піде на користь селянам

Ситуація, що склалася в сільському господарстві України, за якої ті, хто працює на землі, землею не володіють, вигідна для великих гравців ринку, вважає віце-президент Gorshenin Group Олексій ЛЕЩЕНКО.

«У ситуації, що склалася, ті, хто обробляють землю, фактично безправні. Це дає можливість великим виробникам, господарствам, у тому числі й з участю іноземного капіталу, диктувати свої умови, часто – кабальні», - заявив О.ЛЕЩЕНКО в ході круглого столу чи «Врятує Україна Європу від продовольчої кризи?» в Інституті Горшеніна в Києві у четвер.

На його думку, «при розвиненому ринку землі, коли земля є товаром, селяни мають більші прав і можливостей диктувати свої умови».

О.ЛЕЩЕНКО також висловив думку, що земельна реформа покликана усунути багато перешкод, які заважають повною мірою реалізувати потенціал українського сільського господарства.

Водночас, виступаючи на «круглому столі», народний депутат від НУ-НС Віктор МАТЧУК висловив думку, що сільське господарство України має величезний потенціал до збільшення продуктивності в декілька разів, а також до зниження собівартості сільгосппродукції.

«Україна відрізняється від Європи низкою параметрів. У середньому врожайність сільгоспугідь України вища, аніж у Європі. Родючість українських земель вища. В Україні зберігся високий логістичний потенціал. Якщо в Європі 50 га - це багато, то в нас господарство в 200 га стає звичним. Це дає змогу використовувати інші технології, досконалішу техніку й одержувати низьку собівартість кінцевого продукту», - сказав В.МАТЧУК.

Депутат наголосив, що в Європі сільське господарство досягло піку продуктивності, тоді як Україна може збільшити продуктивність у 2-3 рази. "Отже, є куди рости", - сказав він.

В.МАТЧУК також зазначив, що розвиток сільського господарства допоможе вирішити й багато соціальних проблем, зокрема, проблеми зайнятості населення, що проживає в сільській місцевості.

У свою чергу, радник правління з питань сільського господарства Credit Agricole Вank Жан-Жак ЕРВЕ вважає, що для розвитку сільського господарства України необхідні стабільні і єдині правила роботи ринку.

«Стабільність - це умова номер один для великих виробників, ті, хто працює, мають знати, що можна стабільно використовувати ресурси», - сказав він під час «круглого столу».

Коментуючи ситуацію з дотуванням сільського господарства в ЄС, Ж.-Ж.ЕРВЕ зазначив, що нині намітилася тенденція до скорочення бюджету на потреби АПК, насамперед у зв`язку зі вступом до Євросоюзу нових членів. Він також нагадав, що сільське господарство в Україні розвивалося весь цей час без дотацій. «Не потрібно думати, що чим більше дотацій, тим краще сільське господарство», - сказав Ж.-Ж.ЕРВЕ.

Говорячи про обмеження у сфері АПК з боку держави, голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, президент «Української аграрної конфедерації» Леонід КОЗАЧЕНКО зазначив, що сільське господарство в поточному році могло дати більше надходжень до бюджету від експорту зерна, ніж держава розраховувала одержати в результаті дії мит.

«Аграрії могли б дати більше, аніж ті гроші, які держава хотіла одержати від запровадження обмежень. То не держава хотіла - це хтось хотів дешеве продовольство на внутрішньому ринку», - сказав він.

Л.КОЗАЧЕНКО позитивно оцінив скасування експортних мит у поточному і наступному році.

«Ми раді, що Президент скасував мита на цей і наступний рік. Щоправда, спочатку йшлося про скасування всіх мит, але потім залишилися мита на ячмінь, який потрібен тільки великим компаніям з виробництва свинини», - додав Л.КОЗАЧЕНКО.