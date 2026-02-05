У Китаї створили 'вбивцю' супутників Starlink, - ЗМІ

Китай давно шукав спосіб нейтралізувати головну військову перевагу США - космічну розвідку і зв'язок.

Китайські вчені створили пристрій, який, як стверджується, здатний стріляти потужними мікрохвильовими імпульсами, виводячи з ладу супутники на низькій навколоземній орбіті. Про це повідомляє гонконгське видання South China Morning Post.

"У Північно-Західному інституті ядерних технологій в Сіані (провінція Шеньсі) стоїть нічим не примітний на вигляд пристрій під назвою TPG1000Cs. Він може стати найгіршим кошмаром для Starlink", - йдеться в публікації.

Як зазначає видання, мова йде про перший у світі компактний пристрій, який може стати основою для високоенергетичної мікрохвильової зброї. Стверджується, що установка нібито здатна видавати неймовірні 20 гігават енергетичної потужності протягом цілої хвилини.

Це при тому, що китайські експерти вважають достатнім навіть 1 ГВт, щоб наземна мікрохвильова гармата могла серйозно порушити роботу супутників Starlink або навіть пошкодити їх.

При цьому TPG1000Cs є досить компактною (довжина - 4 метри, вага - 5 тонн), щоб її можна було розмістити на вантажівці, військовому кораблі, літаку або навіть на супутнику.

"Досі всі відомі аналогічні системи могли працювати безперервно не більше трьох секунд і були значно громіздкішими", - зазначає South China Morning Post.

Битва за космос: останні новини

Як писав УНІАН, розвідка Космічних сил США попереджає про стрімкий розвиток китайської космічної програми, яка вже становить серйозну загрозу для американських супутників і військових можливостей у разі конфлікту.

З 2015 року космічні операції Китаю зросли на 620%, а загальна кількість супутників досягла 1060 апаратів, з яких понад 510 - розвідувальні з оптичними, радіолокаційними та іншими просунутими датчиками.

Американські експерти вважають, що Китай цілеспрямовано готується до війни в космосі і розглядає контркосмічні операції як інструмент стримування втручання США в регіональні конфлікти.

