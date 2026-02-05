Втрати РФ на фронті почали перевищувати обсяги вербування, - 'Мадяр'

Вже другий місяць поспіль російська армія скорочується, а не зростає.

Січень став вже другим місяцем за час війни, коли втрати Росії на фронті в особовому складі перевищили обсяги залучення новобранців. Про це у своєму Телеграм повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

"Баланс окупантів за січень - відʼємний. Вдруге з моменту вторгнення у 2022 році противник поніс втрат у живій силі більше, ніж мобілізував. Мінус 8 618 - відʼємний баланс", - написав командувач СБС.

За його даними, протягом січня Росія мобілізувала близько 22 тисяч новобранців. За той самий час "знищено" 30 618 одиниць особового складу противника. "Мадяр" наголошує, що це саме верифіковані дані.

Він також нагадав, що метою Сил безпілотних систем є поступове збільшення російських втрат до 50 000 на місяць.

Роберт Бровді не уточнив, який місяць за час війни був першим, коли втрати росіян перевищили рівень набору. Раніше повідомлялося, що у грудні 2025 року російські втрати на фронті склали 35 тисяч осіб. Якщо це так, то тенденція на перевищення втрат над рівнем набору тримається вже два місяці поспіль.

Як писав УНІАН, через блокування терміналів супутникового інтернету Starlink російські війська значно обмежили свою активність на фронті. Без доступу до сервісу ворог втратив частину можливостей зв’язку та управління, що призвело до зниження бойової активності.

Також ми розповідали, що на фронті наземні роботизовані комплекси почали активно застосовувати у поєднанні із повітряними безпілотниками, створюючи новий рівень протистояння: наземні роботи підвозять FPV-БПЛА ближче до передової, щоб ті могли ефективніше виконувати завдання. Натомість російські війська у відповідь інтегрують системи радіоелектронної боротьби на роботизовані платформи для протидії українським безпілотникам.

