Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Ворог просунувся у Васюківці, Червоному Лимані та поблизу Бондарного.

Російські окупанти просунулися поблизу трьох населених пунктів в Донецькій області. Про це повідомив моніторинговий проект DeepState

Зокрема, зазначається, що ворог просунувся у Васюківці, Червоному Лимані та поблизу Бондарного.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів, що у Купʼянську на Харківщині російські окупанти ще тримають оборону в одному кварталі поблизу середмістя. За його словами, інші "кишені", в яких донедавна були росіяни, вже зачищені українськими військовими. Трегубов додав, що в зазначеній останній "кишені" противник обороняється, але має багато поранених та намагається вижити. Зокрема, там залишається, за даними речника, кілька десятків окупантів.

Сьогодні, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде підписувати жодні документи щодо зміни статусу окупованих українських територій. Зокрема, Україна не визнаватиме частиною РФ тимчасово окуповані території України.

При цьому, як зауважив глава держави, якщо говорити про умови припинення вогню, то всі умови абсолютно зрозумілі, бо вони викладені у плані з 20-ти пунктів. Зокрема він наголосив, що США мають закріпити гарантії безпеки ще до підписання "мирної угоди".

