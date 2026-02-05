'Втрачаємо людей з армії колосальними темпами': SZ про епідемію дезертирства в Україні

Після майже чотирьох років війни мобілізація та бойова здатність української армії в багатьох місцях залишають бажати кращого.

У грудні 2025 року Генеральна прокуратура України видалила з свого сайту дані, в яких вказувалася інформація про кількість українців призовного віку або солдатів, які ухилилися від військової служби чи самовільно залишили військову частину (СЗЧ), повідомляє Suddeutsche Zeitung (SZ).

Видання розповіло, що речниця генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк пояснила, чому доступ до цих цифр було заблоковано:

"Цифри щодо несанкціонованого залишення фронту та дезертирства можуть бути використані для формулювання неправдивих висновків про морально-психологічний стан українських військовослужбовців".

Також вона додала, що Росія може використовувати цю інформацію для оцінки рівня дисципліни, бойової готовності українських підрозділів та системи мобілізації.

Водночас, видання зазначає, що ця інформація не є насправді таємницею. Пояснюється, що після майже чотирьох років війни мобілізація та бойова здатність української армії в багатьох місцях залишають бажати кращого.

Те, що в деяких місцях фронту на українському боці часто утворюються прогалини довжиною до кілометра і більше, не є таємницею, а є регулярною темою для обговорення українськими офіцерами та парламентарями.

Зокрема, видання розповіло, що новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров не став довго перейматися таємничістю генерального прокурора й повідомив 14 січня у своїй інавгураційній промові, що 200 000 українців без дозволу залишили фронт або дезертирували.

В статті висунуто припущення, що ця цифра могла стосуватися тільки минулого року. Наводяться дані українського сайту NV з посиланням на інформатора в Генеральній прокуратурі, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну з 2022 року було порушено понад 310 000 справ про самовільне залишення військової частини або дезертирство.

Видання посилається на слова військового і колишнього парламентарія Ігоря Луценка, що насправді ситуація ще гірша. В жовтні 2025 року Луценко скаржився, що далеко не всі випадки дезертирства або втечі з фронту були зареєстровані владою.

Він назвав дезертирство "проблемою № 1" у захисті України та додавав, що "ми втрачаємо людей з армії колосальними темпами".

В публікації розповідається, що українські військові тікають з фронту двома способами. В першому випадку, призовники втікають ще до того, як потрапляють до тренувального табору, де їх готують до служби на фронті.

Вже перебуваючи на фронті, часто після багаторічної служби, після суперечок зі своїми начальниками, солдати, які не хочуть відповідати за помилки або промахи своїх командирів, тікають.

Другою основною причиною масових втеч з фронту є те, що сотні тисяч українських солдатів служать з 2022 року і отримують, якщо взагалі, не більше двох тижнів відпустки на рік.

Видання підкреслило, що попри часті заклики, досі не прийнято закон, який би запровадив довший відпустку за тривалий службу на фронті. За даними NV з посиланням на співробітника Генерального штабу, до третини дезертирів нібито хочуть повернутися через певний час.

В публікації йдеться, що як розповів біограф президента України Володимира Зеленського Саймон Шустер, ще в 2021 році колишній головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний закликав президента Володимира Зеленського провести загальну мобілізацію, оскільки був переконаний у російському нападі.

Зазначається, що Зеленський відмовився і прогаяв не тільки мобілізацію, але й необхідні укріплення, втративши кілька цінних місяців. Він наводив аргумент, що населення не варто вводити в паніку.

Так, як йдеться в статті, на початку 2022 року більшість українців вважали себе в безпеці, тоді як, зокрема, американці на чолі з главою ЦРУ постійно надавали Зеленському нові деталі про підготовку російської атаки.

Тож, підкреслюється, після початку вторгнення не тільки сотні тисяч українців зголосилися до армії, але й з'явилися дезертири та суперечки щодо правильного поводження з ними.

За даними Варшавського центру східних досліджень (OSW), Україна щороку потребує щонайменше 300 000 нових рекрутів, але у 2024 році набрала лише близько 200 000.

Вказується, що це можна було б змінити за допомогою непопулярних заходів, але Зеленський і його парламентська фракція "Слуги народу" бояться їх вживати.

Видання наводить дані, що в інших країнах, що ведуть війну, молоді чоловіки віком від 18 років підлягають призову на військову службу, в Україні відповідний вік становив 27 років, а після зміни законодавства у квітні 2024 року він становить 25 років.

Зеленський пояснював, що після різних демографічних катастроф 20 століття кількість молодих українців була меншою, ніж кількість старших українців. Тому молоді люди повинні були забезпечити відновлення країни та забезпечити народження якомога більшої кількості українських дітей. За словами його біографа Шустера, на початку війни Зеленський дійсно вірив, що вона триватиме не більше року.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, всім чоловікам віком від 18 до 60 років було заборонено виїжджати з країни. Проте влітку 2025 року підписав закон, який дозволяв всім чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати з України.

За даними OSW, кількість чоловіків віком від 18 до 24 років оцінюється в 800 000. Видання припускає, що після набрання чинності законом за кордон виїхало значно більше 100 000 молодих чоловіків, як свідчать дані польської прикордонної служби та ЄС.

Також, як йдеться в статті, в Україні досі статус студента захищає від призову до війська. Як наслідок, після початку війни сотні тисяч чоловіків старшого віку вступили до вищих навчальних закладів.

Наводяться дані, озвучені на українському телебаченні головою комітету з питань освіти в парламенті Сергієм Бабаком, що якщо на початку вторгнення там навчалося лише 30 000 студентів старше 25 років, то станом на 1 вересня 2025 року їх було вже близько 250 000.

Колишній представник президента в парламенті, а нині член комітету з питань оборони Федір Веніславський зауважив, що непопулярні заходи, наприклад, зниження віку для призову на військову службу, не мають шансів на ухвалення, оскільки "більшість парламентарів, навіть з президентської фракції, думають тільки про майбутні вибори або свій рейтинг".

Видання також вказало дані, які озвучив міністр оборони України Михайло Федоров, що наразі "двоє мільйонів українців розшукуються". Проте, як йдеться в публікації, ці цифри можуть не відображати всієї правди: ймовірно, десятки тисяч або навіть більше чоловіків також купують собі звільнення від призову, даючи хабарі.

Окрім цього, німецьке видання Süddeutsche Zeitung розповідало про випадки, коли українські чоловіки платять до 15 000 доларів корумпованим прикордонникам або співробітникам спецслужб, які пропускають їх через кордон до Молдови, Румунії, Угорщини або Польщі.

Мобілізація в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник керівника Офісу президента Павло Паліса зазначив, що в питанні мобілізації зараз не може бути простих рішень. Оскільки повномасштабна війна триває вже четвертий рік, забезпечити потребу фронту в людях на бажаному рівні складно. Водночас, він розповів про позитивну динаміку за останні 7 місяців в мобілізації, що допомогла "хоч частково усунути виснаження" підрозділів піхоти. Заступник керівника ОП пообіцяв, що буде створено умови, щоб ліквідувати хоча б частково питання фрагментації фронту.

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що зараз країна має набагато кращі показники в питанні укомплектованності підрозділів, ніж 7 місяців тому. Сирський розповів, що це вдалося зробити завдяки змінам у двох підходах - належного ставлення до військовозобовʼязаних та мотивації. Головнокомандувач ЗСУ додав, що Україна має стабільні показники в отримані необхідної кількості особового складу, яка була запланована.

