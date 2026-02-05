За його словами, тристоронні переговори США, України та Росії триватимуть найближчими тижнями.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф підбив підсумки дводенних переговорів щодо України в Абу-Дабі, назвавши їх "конструктивними".

За його словами, сторони обговорювали, зокрема, механізми реалізації режиму припинення вогню та способи моніторингу припинення бойових дій.

"4 і 5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації зустрілися на другій тристоронній зустрічі в Абу-Дабі для просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на тому, як створити умови для міцного миру", - написав він у соцмережі Х.

Віткофф стверджує, що США і Росія також домовилися про створення військового діалогу між збройними силами, який очолюватиме генерал Алексіс Гринкевич, командувач Командування США по Європі.

"Цей канал зв'язку був призупинений перед початком цього конфлікту і є ключовим для досягнення і підтримки миру, - зазначив спецпредставник.

За словами Віткоффа, за два дні делегації провели широкі обговорення відкритих питань, що залишилися, включаючи методи реалізації припинення вогню і моніторингу припинення військових дій. Він додав:

"Делегації домовилися відзвітувати перед своїми столицями і продовжити тристоронні обговорення в найближчі тижні. Вони висловили подяку Об'єднаним Арабським Еміратам за проведення переговорів, а Україна і Російська Федерація подякували президенту Дональду Дж. Трампу за його лідерство в просуванні закінчення війни".

Переговори в Абу-Дабі

Раніше посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив про наявність прогресу в мирних переговорах між Росією і Україною, які поновилися за посередництва Сполучених Штатів в Абу-Дабі.

