Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між Росією та Україною

Американський лідер виступив проти продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що зумів запобігти ядерним війнам по всьому світу. У тому числі – між Росією і Україною.

Відповідну заяву він зробив у своїй соцмережі Truth Social. В опублікованому повідомленні він виступив проти продовження Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між США і Росією, запропонувавши створити альтернативу.

"Сполучені Штати – найпотужніша країна в світі. За свій перший термін я повністю перебудував нашу армію, включно з новими та багатьма модернізованими ядерними озброєннями", – заявив американський президент.

Трамп додав, що він створив Космічні сили, а також продовжує зміцнювати американські збройні сили "на рівнях, яких світ ще не бачив".

"Ми навіть додаємо лінкори, які в 100 разів потужніші за ті, що борознили моря під час Другої світової війни – "Айова", "Міссурі", "Алабама" та інші. Я зупинив розростання ядерних воєн по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною", – продовжив він.

За словами Трампа, замість продовження договору СНВ-ІІІ слід розробити новий договір, який буде діяти "ще довгі роки в майбутньому". Договір з Росією, який втратив чинність 5 лютого, Трамп назвав "погано узгодженою угодою з боку Сполучених Штатів, яка, крім усього іншого, грубо порушується".

Договір СНВ-III

Договір про ядерне озброєння, відомий як ДСНВ або СНВ-III, був підписаний між США і Росією в 2010 році. Тоді підписантами виступили Барак Обама і Дмитро Медведєв.

5 лютого закінчувався термін дії цього договору. У МЗС Росії днями заявили, що після його завершення Москва не буде вважати себе пов'язаною жодними зобов'язаннями і симетричними деклараціями в контексті угоди.

Однак, як пише Axios, США і Росія провели переговори щодо СНВ-III. Повідомлялося, що сторони близькі до угоди, проте проект плану все ще потребує остаточного схвалення президентами обох країн.

