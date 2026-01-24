Яке авокадо принесе найбільше користі здоров’ю: дієтологи розповіли подробиці

Ступінь стиглості авокадо фактично впливає на те, як ваш організм його перетравлює та засвоює поживні речовини.

Більшість людей визначають готовність авокадо за допомогою одного простого тесту: легкого натискання. Якщо плід твердий, тоді його ще залишають дозрівати, але якщо занадто м'який - його можуть й викинути. Ступінь стиглості авокадо теж має значення для здоров'я людини, пише Huffpost.

Видання пояснює, що ступінь стиглості авокадо фактично впливає на те, як ваш організм його перетравлює, засвоює поживні речовини і навіть реагує метаболічно після його вживання.

В статті додається, що у міру дозрівання авокадо змінюється його внутрішній хімічний склад. Жири стають більш доступними, вуглеводи змінюють форму, а рівень антиоксидантів підвищується і знижується.

Лікарі та фахівці з харчування припускають, що ці зміни можуть впливати на травлення, реакцію цукру в крові і засвоєння поживних речовин.

"Це означає, що корисні властивості авокадо не є постійними, а змінюються у міру дозрівання плоду – так само, як і у випадку з бананами", - зазначає видання.

Лікар з питань харчування Парт Бхавсар зазначив, що з плином часу ферменти руйнують клітинні стінки, що полегшує засвоєння жирів організмом. Це також впливає на каротиноїди, такі як лютеїн і бета-каротин, біодоступність яких покращується в середовищі, багатому на жири.

"Хоча авокадо залишається багатим на поживні речовини протягом усього свого життєвого циклу, співвідношення жирів, клітковини та антиоксидантів швидко змінюється, коли плоди наближаються до піку дозрівання та проходять його", - зауважила дієтолог Сінтара Бредлі.

Якщо авокадо ще не дозріло, тобто, тверде, його не тільки важко їсти, а й організму важче його перетравлювати. Видання пояснює, що на цьому етапі велика частина крохмалю ще не перетворилася на більш корисні форми, жири не так легко засвоюються, а клітковина є більш жорсткою.

Водночас, коли авокадо починає м'якшати, воно також стає легшим для засвоєння організмом. Тверді крохмалі починають розщеплюватися, а корисні жири, що містяться у фрукті, стають легшими для засвоєння.

"Ледь дозрілі авокадо легше перетравлюються, ніж недозрілі, і при цьому сповільнюють надходження цукру в кров. Вони також містять менше жиру, ніж повністю дозрілі авокадо, що може бути корисно для людей, які хочуть отримати користь від авокадо, не відчуваючи важкості", - зазначив дієтолог Патрік Райан.

В статті додається, що повністю стиглі авокадо дають організму найбільшу кількість поживних речовин, які він може фактично використовувати й тому організм засвоює його найлегше.

"Стиглі авокадо також допомагають організму засвоювати антиоксиданти та жиророзчинні вітаміни, які підтримують здоров'я серця, балансують гормони та зменшують запалення", - розповів Райан.

Варто знати, що як тільки авокадо досягає піку стиглості, окислення починає впливати на його поживну цінність.

"Потемніння є ознакою того, що поліфеноли, які мають потенційні корисні властивості для здоров'я, розпадаються і замість цього починають бродити", - поділився нутріциолог Парт Бхавсар.

