На кадрах собака гуляв на тлі графіків і карт, радісно виляючи хвостом і нюхаючи підлогу.

Пес на прізвисько Шторм увірвався в ефір прогнозу погоди на телеканалі Global Toronto в Канаді.

Відео з собакою, що шукає їжу, з'явилося на YouTube.

На кадрах собака гуляв на тлі графіків і карт, радісно виляючи хвостом і нюхаючи підлогу.

Представники каналу в описі до ролика повідомили, що Шторм належить ведучому Ентоні Фаррелу. Під час запису ефіру псу захотілося отримати від господаря якихось частувань, тому він вторгся на знімальний майданчик.

Після отримання ласощів Шторм вирішив не залишати Фаррела і продовжив вести прогноз погоди разом з ним, бігаючи по хмарах, воді, зображення яких з'являлися на хромакеї.

"Так, Шторм знаходиться в студії, отримує частування, ходить по повітрю", - пожартував Фарнелл.

Він продовжив озвучувати метеозведення, а після завершення прогнозу погоди передав привіт іншій собаці на прізвисько Чарлі.

"Будучи професіоналами, обидва довели справу до кінця - Ентоні закінчив свій сюжет, а Шторм тим часом вгамував голод і трохи покрасувався перед камерою. І все за один робочий день!" - написали колеги ведучого.

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Автор: Олег Давигора