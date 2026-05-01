Продукти стало розкішшю: елітні ресторани Дубая змушені радикально змінювати меню

Блокада Ормузької протоки ставить під загрозу ресторанний ринок ОАЕ вартістю понад 9 мільярдів доларів.

Через наслідки війни з Іраном для торгівлі преміальні ресторани Дубая змушені змінювати меню, відмовляючись від імпортних делікатесів на користь місцевих продуктів, повідомляє Independent.

Як зазначає шеф-кухарка мексиканського закладу Lila Molino Шоу Лаш, закриття Ормузької протоки – головної морської артерії регіону – зробило постачання базових інгредієнтів, таких як авокадо та томатильйо, надскладним та дорогим процесом. За її словами, заклади змушені працювати в умовах жорсткої економії.

"Реальність така, що вантажі стали дорожчими, ціни на бензин зросли, протока Ормуз досі заблокована. Це справді створює проблеми з нашим постачанням", – розповіла вона.

За наявними даними, через військові дії витрати на авіаперевезення продуктів зросли на 30–35%.

Відомо, що ОАЕ залежать від імпорту їжі на 80%, тому закриття морського доступу стало справжнім шоком для гастрономічної столиці світу.

Шеф-кухар ресторану Jun’s Dubai Келвін Чеунг підтвердив, що тарифи на авіадоставку на деяких маршрутах підскочили на 70%.

На думку експертів, ситуація критична: попит у ресторанах Еміратів уже впав у середньому на 27%. Як зазначено у звіті Global Restaurant Investment Forum, війна змінила плани щодо зростання ринку, який минулого року оцінювався у $9,5 мільярда. Наразі власники бізнесу змушені скорочувати зарплати та впроваджувати антикризові меню з фіксованою ціною.

Наслідок іранських атак

Раніше УНІАН писав, що один із популярних готелів Дубая припиняє роботу. Поки що обмеження сягають півтора року. За наявними даними, причиною такої тривалої паузи стали не лише планові роботи, а й наслідки військових дій у регіоні. 28 лютого, внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено фасад готелю.

