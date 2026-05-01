Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на 4 травня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,60 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 4 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,91 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,60 гривні за один євро, тобто українська національна валюта послабилася на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,91/43,94 грн/дол., а до євро - 51,66/51,68 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 1 травня знизився на 10 копійок і складав 44,20 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 43,70 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 20 копійок і становив 51,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,10 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 44,20 гривні за долар, а курс євро подешевшав також на 10 копійок і складав 51,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,60 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

