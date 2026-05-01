Перша країна світу отримала найновітнішу версію Leopard 2, і це не Німеччина

Танк Leopard 2A8NO вже готують до потенційного протистояння з армією РФ.

Норвегія стала першою країною світу, яка отримала найновітнішу версію танка Leopard 2. Як пише Defense Express, йдеться про версію Leopard 2A8NO.

Видання зазначає, що контракт на придбання 54 німецьких танків був підписаний у лютому 2023 року. Загальний кошторис складав 1,68 млрд євро, тобто по 31 млн євро за танк.

Початково йшлося про версію Leopard 2A7, але незабаром контракт був скоригований на більш просунуту версію Leopard 2A8 та ще й у спеціальній модифікації для використання на крайній півночі. Саме так і виникла конфігурація Leopard 2A8NO.

Через ці коригування загальний кошторис зріс до 2 млрд євро, тобто кожен танк коштує вже 37 млн євро.

Поки що надійшли лише 2 із 54 замовлених машин. Замовлені танки мають стати на озброєння норвезької бригади Nord, що дислокується в районі міста Тромсе на північ від Північного полярного кола.

Конфігурація Leopard 2A8NO постачається з комплексом активного захисту Trophy від ізраїльської фірми Rafael, також на них встановлюється система управління та контролю ICS/CORTEX system від Kongsberg, норвезькі системи навігації та тактичної обізнаності. Окрім того, танк адаптований до експлуатації у надзвичайно суворих умовах північної Норвегії.

Навіщо норвежцям танки на крайній півночі? Відповідь очевидна: у Заполяр’ї Норвегія має нещастя у вигляді майже 200 км спільного кордону з РФ. До того ж саме в цій частині норвезькі гори перетворюються на відносно пологі пагорби, де використання танків є цілком можливим.

Як повідомляє Defense Express, перший танковий ескадрон (14 машин) на Leopard 2A8NO має бути сформований восени 2027 року. Загалом же всю партію цих танків норвезька армія має отримати до 2028 року.

Як зазначають аналітики, під час конкурсу на поставку танків конкуренцію німецькому Leopard 2 складали південнокорейські танки K2. І хоче "корейці" є відчутно дешевшими, до їх надійності є певні питання, а тут ще й потреба експлуатувати їх в умовах крайньої півночі.

