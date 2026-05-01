Чи згорнуть 'Національний кешбек': у Мінекономіки зробили важливу заяву

В уряді налаштовані продовжити державну програму "Національний кешбек" через економічний ефект та зростання попиту на українську продукцію. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів під час презентації результатів дослідження функціонування програми "Національний кешбек".

За його словами, проєкт працює вже близько двох років, за цей час суттєво розширився і до нього поступово додають нові сфери.

"Уряд на сьогодні налаштований продовжувати зазначену програму. Ми бачимо дуже крутий ефект. Ми бачимо перехід споживання на українську продукцію. Ми всі добре знаємо, що українська продукція куплена в Україні повертається майже 40% потім у вигляді податків різного типу в різні бюджети", - сказав Кіндратів.

Заступник міністра додав, що отримані результати дослідження дозволяють розглядати програму як довгостроковий інструмент підтримки економіки.

В Мінекономіки повідомляли, що кошти, зараховані на спеціальний рахунок "Національний кешбек", можуть бути використані до 30 червня. Тоді повідомлялося, що рішення щодо обсягів фінансування програми можуть уточнюватися й коригуватися впродовж року залежно від попиту, результативності та бюджетних можливостей.

З 1 березня державна програма підтримки української продукції запрацювала за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку (5% і 15%) залежно від категорії товарів. Метою було посилення підтримки українських виробників у категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом.

