Росія та Іран знайшли спільний шлях для обходу західних санкцій, – ЗМІ

Є точка, в якій війни в Україні та Ірані перетинаються.

Іран успішно долає американську блокаду, що триває з 7 квітня, коли президент США Дональд Трамп наказав перервати іранський морський рух через Ормузьку протоку. Москва та Тегеран активно нарощують торгівлю через Каспійське море, повідомляє видання Corriere della Sera.

Дані з відкритих супутникових джерел показують, що з моменту введення американських санкцій щонайменше десять російських вантажних суден прямували через Каспій до іранського порту Амірабад.

Дані можуть бути неповними, оскільки значна частина перевезень на Каспійському морі між Росією та Іраном здійснюється суднами "тіньового флоту" або кораблями з вимкненими системами ідентифікації, які важче відстежити.

Вміст вантажу невідомий, але це, безсумнівно, посилення руху порівняно з попередніми двома роками. Щоб протистояти американській блокаді, Іран потребує товарів першої необхідності – від зерна до ліків, а також може імпортувати зброю та дрони.

Каспійський маршрут також відкриває для Ірана можливість експортувати нафтопродукти в інші країни світу, оминаючи блокаду Ормузької протоки. Судна Тегерана з невеликою вантажопідйомністю можуть підніматися по Волзі до 110-кілометрового Волго-Донського каналу, який з'єднує її з Доном, а звідти – йти до Азовського моря, Чорного моря та Середземного моря через Босфор і Дарданелли.

Обсяги такого експорту будуть обмеженими. Але з січня 2020 року по червень 2022 року Іран уже продемонстрував, що вміє витримувати тиск, експортуючи в середньому менше ніж 0,2 мільйона барелів на день – проти двох мільйонів барелів у лютому минулого року.

Наслідки можуть бути дуже серйозними: якщо маршрут залишиться відкритим, Іран матиме можливість зайняти більш вичікувальну позицію і не поспішати з переговорами з Вашингтоном. Його розрахунок полягатиме в тому, що він зможе довше протистояти американській блокаді Ормуза, тоді як блокада цієї протоки, у свою чергу, підвищує рівень напруги у світовій економіці.

Путін має свої інтереси: чим довше США зайняті війною в Перській затоці, тим більше вони потребують перехоплювачів Patriot проти Ірану, і тим більше зростає ціна на російську нафту.

Через війну президента США Дональда Трампа в Ірані вартість нафти марки Brent з початку року зросла більш ніж удвічі – до найвищого рівня з березня 2022 року.

Трамп збирається продовжувати морську блокаду Ормузької протоки до тих пір, поки Іран не погодиться укласти з ним ядерну угоду.

