Скільки танків залишилося на складах в Україні: підрахунки OSINT-аналітиків

Не лише Росія, але й Україна також отримала значний спадок радянських озброєнь, який став важливим джерелом для поповнення армії технікою. Аналітики відкритих даних (OSINT), які діють в соцмережах під псевдонімами Covert Cabal і Jompy, оприлюднили свої підрахунки танків на відкритих базах зберігання в Україні на основі загальнодоступних супутникових знімків.
Аналітики зауважують, що на момент здобуття незалежності України мала у своєму розпорядженні близько 6 тисяч танків, щоправда левова частка з них належали до застарілих версій - Т-55 і Т-64. Однак якраз в ті часи було підписано великий Договір про звичайні збройні сили в Європі, який визначав граничну кількість озброєнь для кожної європейської країни. І за цим договором Україна повинна була обмежити свої арсенали 3130 танками на активній службі та ще 950 в резерві.
Наводячи свої підрахунки, Covert Cabal і Jompy наголошують, що вони користувалися лише публічними джерелами – Google Earth та подібними сервісами. Тож уся інформація є відкритою і доступною будь-кому, а Росія, вочевидь, знає про ці бази зберігання навіть більше, ніж сторонні спостерігачі.
Аналітики зазначають, що у проміжку з 2014 по 2021 рік Україна мобілізовувала та відновила всі більш-менш придатні танки, що залишалися на складах із середини 1990-х. Загалом супутникові знімки фіксують наступну картину на базах зберігання:
- 308 танків – на кінець 2021 року;
- 356 – у 2022 році;
- 324 – у 2023-му;
- 180 – у 2024-му;
- 222 – у 2025 році.
Збільшення кількості танків на зберіганні в 2022 і 2025 році може вказувати на те, що Україна використовує старі бази для зберігання трофейної та нещодавно пошкодженої техніки.
Covert Cabal і Jompy зауважують, що загальнодоступні супутникові знімки є недостатньо якісними, аби точно визначити технічний стан цих машин. Але вони припускають, що Україна сховала усі більш-менш придатні танки, розуміючи, що Росія має технічні можливості атакувати відкриті бази зберігання техніки.
Також станом на 2025 рік аналітики нарахували на відкритих складах в Україні:
- 655 БМП;
- 625 БТР;
- 646 МТЛБ;
- 444 БРДМ.
Загалом з 2021 по 2025 рік складські запаси України скоротилися лише 19%.
"Вражає, скільки великих складів зберігання існує в Україні, де просто неба стоять сотні й сотні одиниць техніки – і не тільки танків. Важливо зазначити: це явно не просто металобрухт без жодної цінності. Про це свідчить те, що кількість техніки на базах змінюється з року в рік. Це означає, що Україна активно використовує резерви зі зберігання", – кажуть автори дослідження.
При цьому Covert Cabal і Jompy додають, що, на відміну від Росії, Україна не була обмежена лише старими запасами техніки і невеликим власним виробництвом, але й могла отримувати більш сучасну та просунуту техніку від своїх західних партнерів.
Техніка на російських складах
Як писав УНІАН, у січні OSINT-аналітик Covert Cabal, який досліджує російські бази зберігання техніки за супутниковими знімками, заявив, що Росія фактично вичерпала запаси більш-менш сучасних танків.
До початку повномасштабної війни основу резервів становили Т-72 пізніх модифікацій і Т-80. Однак за роки війни майже всі придатні до ремонту сучасні машини вже зняли зі зберігання. Станом на початок року на складах залишаються переважно старі або проблемні моделі.