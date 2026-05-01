РФ масовано атакувала Тернопіль дронами: частина міста – без світла, є поранені

Російські безпілотники сьогодні, 1 травня, масовано атакували Тернопіль, у місті пролунали вибухи.

Близько 13:00 міський голова Тернополя Сергій Надал поінформував про рух у напрямку області і міста великої кількості ворожих БпЛА.

Пізніше він зазначив, що частина Тернополя залишилася без електроенергії.

Відео дня

"Це частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний", - розповів мер.

Надал також звернувся до містян із закликом зачинити вікна.

Як повідомляють у соцмережах, у різних районах Тернополя видно густий чорний дим.

Згодом міський голова повідомив, що над Тернополем сьогодні було зафіксовано понад 50 ворожих безпілотників, близько 20 з них вибухнули.

За його інформацією, є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. Також відомо про десятьох поранених.

"Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає", - заявив Надал.

Він також додав, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання, яке зникло у частині мікрорайонів міста внаслідок атаки.

Окрім того, мер попередив, що через атаку в місті можуть бути небезпечні уламки. Надал порадив містянам у разі їх виявлення не наближатися до них і не торкатися та телефонувати 101.

Ворожі атаки на Одещину

Російська армія вночі 1 травня атакувала Одещину ударними дронами, які влучили у житлові багатоповерхівки в обласному центрі та у портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі.

За даними ДСНС, в Одесі внаслідок влучання в 16-поверховий житловий будинок зруйновано одну з квартир, на даху спалахнула пожежа. За іншою адресою безпілотник влучив у квартиру на 12 поверсі 13-поверхового будинку – там також виникла пожежа. Загалом внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Вночі 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу десятками ударних дронів – у місті спалахнули пожежі, значно пошкоджено житло, знищені автобуси та автівки, постраждали 20 цивільних.

Вас також можуть зацікавити новини: