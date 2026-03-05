В Єгипті відкрили величезний 27-тонний герметично закритий саркофаг: що в ньому знайшли

Саркофаг був виявлений під час будівельних робіт в єгипетському місті Олександрії і швидко привернув увагу всього світу.

Єгипетські археологи розкрили масивний саркофаг з чорного граніту, виявлений в Олександрії, поклавши край багатотижневим спекуляціям про те, що може знаходитися всередині. Про це пише Daily Galaxy.

Замість легендарного правителя або таємничого прокляття, гробниця виявила три скелети, занурені в смердючу рідину. Незвичайна знахідка була досліджена, щоб визначити, ким були ці люди і як вони померли.

Цікаво, що саркофаг був виявлений під час будівельних робіт в єгипетському місті Олександрії і швидко привернув увагу всього світу. Його розміри, стан і той факт, що він залишався запечатаним близько двох тисячоліть, викликали величезний інтерес як у істориків, так і у громадськості.

Відео дня

Після відкриття швидко поширилися чутки. Деякі припускали, що в гробниці можуть знаходитися останки Олександра Великого, в той час як інші висловлювали побоювання з приводу міфічного "прокляття фараона". Зрештою, археологи приступили до ретельно контрольованого розтину, щоб встановити істину, що ховається за запечатаним пам'ятником.

Відкриття 27-тонної гранітної гробниці

Величезний чорний саркофаг має довжину майже три метри і висоту близько двох метрів, що робить його одним з найбільших збережених зразків, коли-небудь виявлених. Споруда важить близько 27 тонн і, як вважають, відноситься до раннього птолемеївського періоду, який почався в 323 році до нашої ери після смерті Олександра Великого.

Археологи обережно наблизилися до місця розтину. Коли кришка була піднята всього на п'ять сантиметрів, сильний запах відразу ж змусив команду відступити. Зрештою, гробниця була повністю розкрита за допомогою єгипетських військових інженерів, що дозволило дослідникам більш уважно вивчити її вміст.

Всередині саркофага археологи виявили три скелети, занурені в червоно-коричневі стічні води, які, за словами очевидців, виділяли нестерпний запах. За словами Мостафи Вазірі, генерального секретаря Вищої ради з старожитностей Єгипту, пояснив:

"Ми виявили кістки трьох людей в тому, що виглядає як сімейне поховання... На жаль, мумії всередині були не в найкращому стані, і збереглися тільки кістки".

На одному з черепів видно тріщини, які можуть вказувати на поранення стрілою, що припускає, що принаймні одна людина могла померти насильницькою смертю.

Дослідники вважають, що це могли бути солдати давньоєгипетської армії, хоча для підтвердження їхньої особи потрібна додаткова експертиза.

Прокляття мумії виключено

Важливо, що це відкриття також відродило давній суспільний інтерес до ідеї прокляття мумії - віри в те, що порушені стародавні гробниці можуть принести нещастя або хвороби. Жахливий запах, що виходив при першому розтині гробниці, тільки посилив ці припущення.

Офіційні особи поспішили применшити ці побоювання. Вазірі прямо відповів на чутки, з гумором зазначивши, що світ не занурився в темряву після відкриття саркофага:

"Я першим засунув голову в саркофаг... і ось я стою перед вами... зі мною все гаразд".

У звіті сказано, що немає підтверджених випадків серйозних захворювань серед археологів або відвідувачів, викликаних бактеріями або цвіллю всередині стародавніх похоронних камер.

Археологи сподіваються, що кістки та супутні артефакти, включаючи алебастровий бюст, знайдений поруч з гробницею, можуть дати підказки про особистості та життя трьох людей, похованих у цій масивній кам'яній труні.

Новини археології

Археологи з дослідницького проекту Сан-Джуліано (SGARP) виявили в центральній Італії етруську гробницю віком 2600 років, ідеально запечатану і незайману протягом століть.

Всередині на них чекала вражаюча знахідка - понад 100 артефактів, що розкривають рідкісні відомості про похоронні звичаї та вірування цивілізації, що передувала Риму.

Вас також можуть зацікавити новини: