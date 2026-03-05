У Пентагоні відповіли, як реагуватимуть на наміри країн Європи розвивати ядерні спроможності

Представник Міноборони США нагадав про зобовʼязання країн за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Якби Польща, Німеччина та скандинавські країни захотіли розвивати власні ядерні спроможності, у Сполучених Штатах Америки намагалися б відрадити їх від цієї ідеї.

Таку заяву зробив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі під час зустрічі в аналітичному центрі Council on Foreign Relations. Там запитали його думку щодо переговорів європейських країн про придбання ядерної зброї або розширення французької чи британської ядерної парасольки на інші країни континенту, пише Wyborcza.pl.

"Я не чув надійної інформації про те, що європейські уряди дійсно думають про незалежне придбання (ядерної зброї) і порушення своїх зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. З точки зору міністерства оборони, цілком доречно і розумно, щоб європейський внесок у ядерне стримування НАТО був більшим. Незалежне ядерне стримування Великої Британії чи Франції сприяє стримуванню і обороні НАТО. Тож це добре", – сказав Колбі.

Водночас США проти розвитку ядерних можливостей тієї ж Польщі, пише видання.

"Як я розумію, зараз тривають переговори про те, як саме це вписується в плани НАТО. (...) Я знаю, що Велика Британія прийняла рішення про більшу участь у ядерному стримуванні НАТО. Я думаю, що існує й інший потенціал. Я думаю, що в цьому сенсі все це є позитивним. До речі, європейці зазвичай кажуть нам: "Гей, ми розмовляємо з французами, але не хочемо, щоб ви це неправильно сприйняли"", – продовжив представник Пентагону.

За словами Колбі, "французьке ядерне стримування розроблено для Франції".

"Одне діло – зміна декларативної політики, а інше – наявність надійного стримування, яке можна поширити на країни, віддалені на сотні кілометрів. Я не виливаю на це відро холодної води, а лише кажу, що мене не дуже турбує вся ця динаміка, бо я вважаю, що в дусі НАТО 3.0 ми можемо адаптувати Альянс", – резюмував заступник міністра оборони США.

Норвегія заговорила про приєднання до "ядерної парасольки" Європи. В Осло готові розпочати переговори з Францією щодо цього питання. Водночас країна наголошує, що не матиме ядерної зброї на норвезькій землі в мирний час.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон розпорядився засекретити дані щодо ядерного арсеналу країни та збільшити кількість ядерних боєголовок. Варто зазначити, що Франція є єдиною ядерною державою в Європейському союзі після виходу Великої Британії з блоку.

