Вчені знайшли життя там, де воно неможливе: цих істот раніше не бачили на Землі

Десятиліттями біологи вважали екосистему Великого Солоного озера в Юті гранично простою, але вони помилялися.

Берегова лінія Великого Солоного озера в штаті Юта часто здається майже порожньою. Широкі мілини вкритого сіллю бруду тягнуться до мілководдя, яке мерехтить у пустельній спеці. Вітер жене тонкі брижі по поверхні, але за цим спокійним фасадом озеро приховує одне з найнезвичайніших середовищ у Північній Америці.

Вчені довгий час описували озеро як біологічно просте, пише The Daily Galaxy. Екстремальна солоність обмежує кількість тварин, здатних там вижити, і більшість досліджень було зосереджено лише на декількох добре відомих видах. Екологічну історію озера здавалося легко узагальнити: жменька організмів, що процвітають у місці, де більша частина життя існувати не може.

Два види домінують у цій картині. Крихітне ракоподібне Artemia franciscana, більш відоме як артемія (зяброногий рачок), наповнює воду величезними сезонними роями. Уздовж берегової лінії мухи-береговушки розмножуються в темних килимах, що покривають краї озера. Разом вони підтримують мільйони перелітних птахів, для яких озеро є місцем годування.

Але весь цей час в бруді під водою тихо жило ще щось. Дослідники, які вивчали донні відкладення озера, нещодавно виявили форму життя, яка ніколи раніше тут не документувалася. Між крупинками бруду і кристалами солі ховалися мікроскопічні круглі черв'яки – тварини, що належать до групи нематод (Nematoda). Це відкриття відкриває новий шар життя всередині одного з найсолоніших озер Західної півкулі.

Мікроскопічна спільнота під дном озера

Відкриття було зроблено дослідниками з Університету Юти під керівництвом біолога Байрона Адамса, який вивчає мікроскопічних тварин, що виживають в екстремальних умовах. Команда зібрала зразки відкладень в декількох місцях озера і доставила їх в лабораторію для детального аналізу.

Під мікроскопом зразки виявили щось несподіване. Крізь відкладення рухалися тонкі ниткоподібні черв'яки довжиною всього в частку міліметра. Генетичне тестування підтвердило, що ці тварини є нематодами – групою організмів, що зустрічаються майже в кожній екосистемі на Землі.

Ці організми входять до числа найчисленніших тварин на планеті. Вони живуть у ґрунтах, океанах, прісноводних озерах і навіть у глибоких підземних середовищах. Незважаючи на їх глобальну присутність, вчені ніколи раніше не підтверджували їх існування в цьому гіперсолоному озері – місці, яке часто вважалося занадто солоним для багатьох видів тваринного світу.

Результати були офіційно опубліковані в журналі Journal of Nematology, де дослідницька група описала кілька типів круглих черв'яків, що мешкають в донних відкладеннях озера. Їхня робота додає абсолютно нову групу тварин до списку організмів, що населяють озеро.

Виживання в гіперсолоних умовах

Життя всередині озера стикається з незвичайними труднощами. У деяких частинах водойми концентрація солі в кілька разів вища, ніж у морській воді. Такі гіперсолоні умови порушують водний баланс всередині більшості клітин, саме тому порівняно небагатьом організмам вдається там вижити.

Тваринам, що мешкають в таких середовищах, потрібні спеціальні адаптації для підтримки внутрішньої стабільності. Артемії, наприклад, регулюють рівень солі в своєму організмі, одночасно фільтруючи мікроскопічні водорості з води. Личинки мух-береговушок ростуть в густих прибережних матах, де бактерії і водорості служать їм їжею.

Нещодавно виявлені черв'яки займають іншу частину екосистеми. Замість того щоб плавати у відкритій воді, вони живуть у донних відкладеннях, пробираючись крізь мікроскопічні простори між зернами бруду. Ці крихітні середовища існування часто містять скупчення органіки і щільні колонії мікробів.

У цьому середовищі відкладень черв'яки, ймовірно, харчуються бактеріями, мікроводоростями і розкладається матеріалом, який осідає з товщі води. Такий раціон ставить їх в основу прихованої харчової мережі озера, де мікроби і органічні частинки формують базу біологічної активності.

Що виявили зразки відкладень

Коли дослідницька група детально вивчила свої зразки, вони виявили, що черв'яки були не просто поодинокими особинами. У декількох пробах відкладень вчені спостерігали значну кількість цих тварин, що дозволяє припустити, що вони є постійними мешканцями озера, а не випадковими прибульцями.

Дослідники також ідентифікували кілька типів круглих черв'яків. Ця різноманітність вказує на те, що більше ніж один вид адаптувався до суворого хімічного складу озера. Кожен вид може займати дещо відмінні ніші в середовищі донних відкладень.

Ці мікроскопічні тварини відіграють важливу роль у багатьох екосистемах. Харчуючись мікробами і розщеплюючи органічне сміття, вони допомагають переробляти поживні речовини в ґрунті і водних відкладах. Їх рух також допомагає перемішувати тонкі шари відкладень, що впливає на переміщення кисню і поживних речовин в озерному дні.

Виявлення їх у цьому середовищі передбачає, що подібні процеси відбуваються і під солоними водами озера. Незважаючи на те, що ці тварини невидимі неозброєним оком, їх діяльність може допомагати підтримувати мікробні спільноти, що процвітають в відкладах.

