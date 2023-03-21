Чат-бот згенерував текст, у якому заявлено, що "імперія Орбана побудована на шахрайстві та халтурі".

Депутат Європарламенту Даніель Фройнд попросив ChatGPT "написати реп-пісню про корупцію [Віктора] Орбана". Популярний чат-бот розкритикував прем’єр-міністра Угорщини і помічник голови уряду Золтан Ковач став на його захист. Це не перша скандальна історія за участі чат-бота - раніше письменники били на сполох через те, що ChatGPT паралізував роботу журналу.

Суперечка між Фройндом та Ковачем розгорнулася в соцмережі Twitter. Фройнд поділився результатами, які назвав "захопливими". ChatGPT згенерував наступні рядки:

"Він нагромаджує суди, збирає пресу,

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щоб переконатися, що його критики замовкли, не менше,

використовуючи державні кошти, щоб наповнювати власні кишені

(…) Від футбольних клубів до розкішних замків.

Імперія Орбана побудована на шахрайстві та халтурі".

Представник уряду Орбана у відповідь заявив, що цей чат-бот – "генератор фігні". Він також показав текст, який ChatGPT написав про самого Фройнда.

"Вибачте за мою французьку, але ChatGPT — це ні що інше, як генератор фігні. Ніщо не доводить це краще, ніж пісня, яку він нам розповідаєпро самого Фройнда", – написав Ковач.

Однак ChatGPT на запит Ковача похвалив німецького євродепутата, назвавши його "борцем за демократію", а не розкритикував. Щоправда, чат-бот переплутав його місце роботи – замість Європарламенту назвав Бундестаг:

"Представляє "Зелених" у Бундестазі

Бореться за справедливість і свободу, він має честь

(…) Борець за демократію, він друг

(…) У парламенті його голос не згине".

На думку Фройнда, реакція речника мала зворотний від очікуваного ефект і перетворилася на "автогол". В коментарі POLITICO він також заявив, що його "приємно здивувала пісня" про Орбана, оскільки чат-бот показав "досить складне розуміння політичної ситуації в Угорщині".

Ковач, коментуючи суперечку журналістам, назвав її "одноразовим кляпом для агента-провокатора".

ChatGPT - що варто знати про вірусний чат-бот

На початку року чат-бот ChatGPT, розроблений OpenAI, підкорив мережу. Він здатний генерувати відповіді на складні запитання, писати вірші та прозу. Крім цього, його навчили розпізнавати картинки і пояснювати меми.

Голова компанії Nvidia вважає ChatGPT одним з найбільших досягнень в області обчислень. А очільник компанії розробника Сем Альтман тим часом попереджає, що чат несе загрозу.

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