Заклавши золоту капсулу у фундамент нового комплексу, Бердимухамедов золотою лопатою із золотої тачки по золотому жолобу кинув першу порцію бетону.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив будівництво нового комплексу, залишивши нащадкам незвичайне послання.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Бердимухамедов приїхав на будмайданчик і власноруч заклав у фундамент капсулу часу. При цьому капсула була золотою, як і лопата, тачка і жолоб, якими скористався політик.

Заклавши золоту капсулу, Бердимухамедов золотою лопатою із золотої тачки по золотому жолобу закинув першу порцію бетону.

Усе відбувалося під бурхливі оплески та дружне скандування присутніх.

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Автор: Катерина Комолова