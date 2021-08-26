Бердимухамедов золотою лопатою із золотої тачки заклав фундамент нового комплексу / скріншот
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив будівництво нового комплексу, залишивши нащадкам незвичайне послання.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Бердимухамедов приїхав на будмайданчик і власноруч заклав у фундамент капсулу часу. При цьому капсула була золотою, як і лопата, тачка і жолоб, якими скористався політик.
Заклавши золоту капсулу, Бердимухамедов золотою лопатою із золотої тачки по золотому жолобу закинув першу порцію бетону.
Усе відбувалося під бурхливі оплески та дружне скандування присутніх.
Президент Туркменістану на будмайданчику заклав золоту капсулу з посланням нащадкам
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