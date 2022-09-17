Поліція схопила його протягом двох секунд.

У Вестмінстерському палаці, де всі охочі можуть попрощатися з покійною королевою Єлизаветою II, стався неприємний інцидент.

Про це повідомляє Sky News.

"Близько 22:00 в п'ятницю, 16 вересня, офіцери ... затримали чоловіка у Вестмінстерському палаці після заворушень. Він був заарештований за порушення закону про громадський порядок і зараз перебуває під вартою", – заявила поліція.

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Представник парламенту сказав, що їм відомо про інцидент.

"Представник громадськості вийшов з черги і попрямував до труни. Його видалили із зали, і черга відновилася з мінімальними порушеннями", – зазначив він.

Свідок розповіла, що порушник штовхнув дитину.

"Хтось вирішив, що збирається зіштовхнути мою семирічну племінницю з дороги, підбігти до труни, підняти штандарт і спробувати зробити не знаю що. Його схопили на дорозі, поліція схопила його протягом двох секунд", – розповіла свідок Трейсі Холланд.

Вона додала ,що це "абсолютно жахливо, нешанобливо і неймовірно" по відношенню до дитини.

Як повідомляв УНІАН, протягом декількох днів всі охочі можуть попрощатися з Єлизаветою II у Вестмінстерському палаці.16 вересня черга охочих попрощатися розтягнулася на 8 км.

Нагадаємо, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльз III виступив з першим телевізійним зверненнямдо нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

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