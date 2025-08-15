Затонулий 40 млн років тому острів в Атлантиці зараз змінює гру на ринку корисних копалин

Бразилія може стати великим гравцем у поставках акумуляторів.

Уряд Бразилії офіційно запросив розширення свого континентального шельфу, щоб включити в нього територію Ріо-Гранде – підвищення океанічного дна в Атлантичному океані.

Як пише Indian Defence Review, це дозволило б Бразилії претендувати на суверенні права над морським дном, зокрема на величезні запаси корисних копалин, що знаходяться в ньому. Вважається, що цей район багатий на телур , нікель , кобальт і особливо літій — мінерали, критично важливі для створення акумуляторів та інших технологій зеленої енергетики. Видання зазначає, що якщо Бразилії буде надано ексклюзивний доступ, вона може стати центральним гравцем у світовому ланцюжку поставок зеленої енергії , контролюючи один з небагатьох відомих підводних регіонів з великими родовищами літію.

Це стало можливим після того, як Ріо-Гранде визнали затонулим островом. Тому юридично Бразилія може претендувати на територію, яка зараз перебуває під юрисдикцією Міжнародного органу з морського дна (ISA), що відноситься до ООН.

Факт того, що Ріо-Гранде є залишками острову, а не плато, як вважалося раніше, доводить геологічне дослідження, опубліковане в Scientific Reports. Дослідження океанічного дна провів Університетом Сан-Паулу у співпраці з британськими дослідниками з Національного океанографічного центру.

Команда геологів виявила, що частина морського дна Південної Атлантики , яка раніше вважалася вулканічним плато, насправді є залишками величезного тропічного острова. Він стояв над рівнем моря понад 40 мільйонів років тому. За оцінками, висота гори над рівнем моря досягала 2000 метрів. А зараз він занурений на глибину 650 метрів – найвірогідніше внаслідок тектонічного просідання. Те, що ця частина Атлантики була островом, доводять смуги червоної глини - типу ґрунту, який зазвичай утворюється у вологих тропічних умовах. Дослідники виявили, що глина затиснута між затверділими потоками лави на морському дні.

"Ця глина не походить з континентів чи глибоководних течій. Її розташування та мінеральний склад свідчать про те, що вона утворилася на місці, коли острів був над рівнем моря та піддавався впливу тропічного вивітрювання протягом мільйонів років", - сказав провідний дослідник Університету Сан-Паулу Луїджі Жоване.

Щоб забезпечити собі територіальні права, Бразилія повинна довести, що регіон є природним продовженням її континентального шельфу та що видобуток може здійснюватися сталим шляхом.

Чим відомо Ріо-Гранде

Як писав УНІАН, вулканічне плато Ріо-Гранде-Райз розташоване на відстані приблизно 1300 кілометрів від узбережжя Бразилії. Учені впевнені, що на Ріо-Гранде-Райз сконцентровані вкрай цінні рідкоземельні елементи, зокрема, ітрій. Він потрібен для аерокосмічної, автомобільної та багатьох інших галузей.

