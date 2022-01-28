Зупинка "Північного потоку-2" - серед варіантів обмежень РФ у разі її вторгнення в Україну.

Заступниця Держдепу США Вікторія Нуланд пожартувала про запуск російського проекту "Північний потік-2", назвавши газопровід "шматком металу на дні океану".

Про це йшлося під час брифінгу у Держдепі.

У Нуланд поцікавилися, що робитиме Вашингтон з "Північним потоком-2", коли він уже добудований. На що заступниця Блінкена нагадала, що німецький регулятор призупинив сертифікацію "труби" через виявлені порушення європейського законодавства.

Тоді журналіст закликав уточнити відповідь США щодо проекту РФ-Німеччини у разі російського вторгнення до України, оскільки насправді сам "ПП-2" вже добудований.

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Журналіст:Нед (Прайс – УНІАН) раніше по телебаченню заявив: "Якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не зрушиться з місця… Проте "Північний потік-2" вже добудований.

Нуланд: Він не…

Журналіст:Так, все закінчено. Якщо б вони вирішити його ввімкнути – ввімкнути просто зараз, то пустили б газ, чи оливкову олію, чи горілку, чи ще щось…

Нуланд:… Добре б горілку. Оливкова олія – теж дуже добре.

(сміх)

Журналіст:Тобто, все, що треба зробити, просто його ввімкнути. Тобто, коли ви говорите, що він не зрушиться, ви мали на увазі, що він не відкриється для поставок?

Нуланд:Він не готовий до ввімкнення. Це не було випробувано. Він не сертифікований.

Журналіст:Проте він закінчений.

Нуланд:Цього не буде – регулятори, які дозволили б його ввімкнення..

Журналіст:Про це…

Нуланд:Не завершено. Фізично… Як любить говорити сенатор Круз, я не часто цитую його, проте як він любить говорити: наразі це шматок металу на дні океану.

Реакція Кремля

Коментуючи жарт Нуланд, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Послухайте, хоч би якісь спроби жартувати — це вже позитив у цій ситуації. Нехай вони краще жартують, ніж займаються нагнітанням напруженості в Європі".

За останніми даними МО, Росія спробує вторгнутися до України 20 лютого, залучивши 100-тисячне військо. З листопада міжнародна спільнота занепокоєна можливою російською агресією й намагається владнати кризу дипломатичним шляхом.

Проте Росія на переговори не йде, натомість пропонує США і НАТО "переглянути" свою політику прийняття країн до складу Альянсу, називаючи ультиматум "гарантіями безпеки".

Через небажання Кремля іти на поступки і прибирати війська з кордону з Україною Захід розглядає жорсткі санкції проти Москви у разі наступу російських військ як ефективний інструмент "розмови" з Путіним.