В Австралії виявили 'надзвичайно рідкісні' рештки качкодзьоба: чим вони так вразили вчених

Колись у качкодзьобів були добре сформовані зуби.

В Австралії вчені виявили рідкісні викопні останки, що належать найдавнішому відомому виду качкодзьоба, який жив 25 мільйонів років тому, і це дозволило їм розкрити секрети еволюції одного з найзагадковіших ссавців Землі.

Як пише DiscoverWildlife, у дослідженні, опублікованому в журналі Australian Zoologist, палеонтологи з Університету Фліндерса описали відкриття трьох нових скам'янілостей, що належать O. insignis – виду, раніше відомому лише за мізерними рештками, описаними в 1975 році. Нові останки включають нижній перший моляр, верхній другий премоляр і частину плечового пояса (лопаточно-коракоїдний відросток). Раніше цей древній качкодзьоб був відомий лише за фрагментами щелепи та таза, а також півтора корінними зубами.

O. insignis відрізняється від пізніших качкодзьобів наявністю добре сформованих зубів – корінних і премолярів, – які, на думку дослідників, він зберіг протягом усього свого дорослого життя. Сучасны качкодзьоби народжуються з рудиментарними зубами, які незабаром втрачають у міру дорослішання, замінюючи їх маленькими роговими подушечками.

Відео дня

"У цього виду також були великі, загострені передні зуби, які разом з великими, міцними корінними зубами могли легко розчавлювати тварин з панцирами або міцним екзоскелетом, таких як раки", – сказав Тревор Уорті, провідний автор дослідження.

Порівнюючи ці скам'янілості з добре збереженим черепом більш молодого, але близькоспорідненого виду, відомого як Obdurodon dicksoni (віком 17-14 мільйонів років), дослідники отримали найбільш чітке на сьогодні уявлення про цих древніх тварин.

Ці скам'янілості показують, що 25 мільйонів років тому Obdurodon insignis був дуже схожий на сучасного качкодзьоба і відрізнявся головним чином тим, що був трохи більшим і мав зуби.

Раніше в Єгипті було знайдено скам'янілість, яка перевертає уявлення вчених про походження людини. Ця мавпа, що отримала назву Masripithecus moghraensis, жила близько 17-18 мільйонів років тому і, можливо, є дуже близьким предком усіх сучасних мавп.

