Японські довгожителі їдять цей продукт щодня, але у світі про нього мало хто знає

У минулому сливи умебоші були частиною раціону самураїв.

У Японії цей продукт є кулінарною класикою і частиною дієти, що асоціюється з довголіттям, проте у світі про нього мало хто знає. Йдеться про мариновані сливи умебоші, які популярні серед жителів Окінави, однієї з найвідоміших "блакитних зон" світу, пише zielona.interia.pl

Умебоші – це традиційний японський делікатес, що належить до категорії цукемоно, або маринованих харчових приправ. Мариновані сливи умебоші виготовляються з плодів дерева Prunus mume, яке часто називають "японською сливою", хоча з ботанічної точки зору вони ближчі до абрикоса.

Процес приготування включає збір незрілих ягід умебоші, їх засолювання та ферментацію, а потім сушіння на сонці. У результаті виходять невеликі, зморшкуваті плоди з інтенсивним кисло-солоним смаком, які є популярним доповненням до сніданків, обідів, рису та закусок у Японії.

Користь умебоші

Наукові дослідження та традиційні японські знання вказують на те, що умебоші сприяє здоров'ю та може сприяти довголіттю. До їхніх переваг належать:

багатство поліфенолами та лимонною кислотою,

підтримка травної системи та печінки,

сприяння травленню та детоксикації,

знижують ризик діабету та серцево-судинних захворювань,

покращують засвоєння кальцію та кислотно-лужний баланс.

Завдяки високій кислотності умебоші допомагають нормалізувати pH організму, підтримуючи роботу видільної та травної систем. Деякі дослідження також припускають наявність у них протиалергічних та антибактеріальних властивостей.

Як японці їдять умебоші

Умебоші мають давню традицію в Японії. У минулому вони були частиною раціону самураїв, допомагаючи підтримувати енергію під час експедицій, захищаючи від харчових отруєнь та знімаючи втому і нудоту. Сьогодні вони залишаються частиною здорового японського раціону, особливо в регіоні Окінава – одному з найвідоміших у світі регіонів довгожителів.

Найчастіше їх подають як гарнір до рису або як інгредієнт у рисових кульках онігірі, але вони мають також багато інших застосувань:

як намазка для овочів і соусів,

як добавка до салатів і заправок,

як інгредієнт у настоях і чаях,

як спеція та приправа у приготованих стравах.

У Японії популярне класичне поєднання білого рису з червоною сливою умебоші в центрі – що символічно нагадує прапор країни.

