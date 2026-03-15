Японські довгожителі їдять цей продукт щодня, але у світі про нього мало хто знає

У Японії цей продукт є кулінарною класикою і частиною дієти, що асоціюється з довголіттям, проте у світі про нього мало хто знає. Йдеться про мариновані сливи умебоші, які популярні серед жителів Окінави, однієї з найвідоміших "блакитних зон" світу.
Умебоші – це традиційний японський делікатес, що належить до категорії цукемоно, або маринованих харчових приправ. Мариновані сливи умебоші виготовляються з плодів дерева Prunus mume, яке часто називають "японською сливою", хоча з ботанічної точки зору вони ближчі до абрикоса.
Процес приготування включає збір незрілих ягід умебоші, їх засолювання та ферментацію, а потім сушіння на сонці. У результаті виходять невеликі, зморшкуваті плоди з інтенсивним кисло-солоним смаком, які є популярним доповненням до сніданків, обідів, рису та закусок у Японії.
Користь умебоші
Наукові дослідження та традиційні японські знання вказують на те, що умебоші сприяє здоров'ю та може сприяти довголіттю. До їхніх переваг належать:
- багатство поліфенолами та лимонною кислотою,
- підтримка травної системи та печінки,
- сприяння травленню та детоксикації,
- знижують ризик діабету та серцево-судинних захворювань,
- покращують засвоєння кальцію та кислотно-лужний баланс.
Завдяки високій кислотності умебоші допомагають нормалізувати pH організму, підтримуючи роботу видільної та травної систем. Деякі дослідження також припускають наявність у них протиалергічних та антибактеріальних властивостей.
Як японці їдять умебоші
Умебоші мають давню традицію в Японії. У минулому вони були частиною раціону самураїв, допомагаючи підтримувати енергію під час експедицій, захищаючи від харчових отруєнь та знімаючи втому і нудоту. Сьогодні вони залишаються частиною здорового японського раціону, особливо в регіоні Окінава – одному з найвідоміших у світі регіонів довгожителів.
Найчастіше їх подають як гарнір до рису або як інгредієнт у рисових кульках онігірі, але вони мають також багато інших застосувань:
- як намазка для овочів і соусів,
- як добавка до салатів і заправок,
- як інгредієнт у настоях і чаях,
- як спеція та приправа у приготованих стравах.
У Японії популярне класичне поєднання білого рису з червоною сливою умебоші в центрі – що символічно нагадує прапор країни.
Раніше італійські довгожителі розповіли, яку каву воліють пити.