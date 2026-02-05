В Латвії та Естонії пропонують ЄС призначити спецпосланця для переговорів з РФ, - Euronews

Європейці хочуть мати право голосу за столом переговорів між Вашингтоном, Києвом та Москвою.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для відновлення контактів з Кремлем, повідомляє Euronews.

Видання зазначає, що європейці сигналізують про новий підхід до Росії, домагаючись права голосу за столом переговорів між Вашингтоном, Києвом і Москвою.

Додається, що ці коментарі відображають швидку зміну стратегічного мислення Європи щодо Росії після того, як вона була виключена з прямих переговорів в рамках мирної угоди, запропонованої США.

Примітно, що президент Франції Еммануель Макрон раніше цього тижня повідомив про те, що робота щодо призначення спеціального посланця вже розпочалася "на технічному рівні". Це рішення підтримала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Видання поділилося, що вперше ця ідея була озвучена влітку минулого року, але більшість європейських лідерів тоді висловили думку, що в цьому немає потреби.

При цьому, як йдеться в статті, прем'єр-міністр Латвії та президент Естонії вважають, що будь-яке спілкування з Росією має відбуватися після консультацій з Україною. Вони запропонували, щоб спеціальний посланець, якого ще належить призначити, став консенсусною фігурою.

"Я думаю, що ми повинні займатися дипломатією. Ми повинні завжди говорити, але ми повинні ізолювати Росію і продовжувати застосовувати санкції. Ми маємо бути за столом переговорів, оскільки українці самі почали їх. То чому європейці не повинні вести переговори?", - зазначила Сіліня в інтерв'ю виданню в кулуарах Всесвітнього урядового саміту, що проходить в Дубаї.

Як потенційних європейських представників Сіліня назвала президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.

Видання зауважило, що на відміну від Макрона, канцлер Німеччини рішуче проти прямих переговорів з РФ.

Водночас, як поділилося видання, президент Естонії не став називати прізвищ політиків, але підкреслив, що обраний спецпосланець має бути представником великої європейської країни та користуватися "авторитетом в обох сторін".

"Європейський Союз також має бути залучений до цих дискусій. Хоча ми не воюємо безпосередньо з Росією, ми багато років підтримуємо Україну і продовжуємо це робити", - сказав Каріс в інтерв'ю виданню.

Президент Естонії визнав, що Євросоюз трішки запізнився й він припустив, що не президент США Дональд Трамп, а саме країни Європи мали би почати мирні переговори.

Однак, Каріс впевнений, що країни Європи також повинні мати право голоса. Він зазначив, що декілька років тому в ЄС дотримувалися позиції, що не спілкуються з агресором, а тепер хвилюються, що їх немає за столом переговорів.

Видання поділилося, що Франція, Італія, Австрія, Люксембург і Чехія підтримали ідею почати прямі переговори, щоб не залежати від Білого дому, який зараз є головним співрозмовником Москви.

Водночас, Німеччина проти цієї ідеї, посилаючись на "максималістичні вимоги" Путіна, продовження обстрілів Росії по українських містах в сильні морози, що вказує на те, що Кремлю "не вистачає справжньої готовності до переговорів".

В публікації зазначається, що Європейська комісія, яка має пройти тонку межу між різкими розбіжностями, закликала російського диктатора Володимира Путіна "серйозно" підійти до питання щодо миру, перш ніж починати дипломатичні переговори.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія та Франція дійсно взаємодіють на робочому рівні, але "ніякого змісту, що заслуговує уваги", за його словами, немає.

Мирні переговори в Абу-Дабі: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що західне джерело розповіло російському виданню, що Москва на переговорах висунула Україні більш жорсткі вимоги щодо статусу Донбасу. Пояснюється, що Росія вимагає не тільки віддати їй Донбас, але й офіційно визнати його російським не тільки Україною, а й усіма країнами. За словами джерела видання, в Кремлі вважають цей пункт "вкрай важливим". Примітно, що раніше країна-агресор вимагал від України виведення українських військ з усієї території Донбасу як головну умову завершення війни.

Також ми писали, що спецпосланець президента РФ Кирило Дмитрієв заявив про прогрес на переговорах між Росією та Україною. Він додав, що є "хороший, позитивний рух вперед".

Новий раунд зустрічей в тристоронньому форматі розпочався в середу, 4 лютого й продовжився в четвер, 5 лютого. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров розповів, що відбуваються тристоронні консультації, триває робота в групах та подальша синхронізація позицій. Про результати переговорів він пообіцяв надати інформацію згодом.

