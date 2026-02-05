Відомий світовий бренд одягу запустив онлайн-магазин в Україні: деталі

Перший фізичний магазин H&M в Україні відкрився в 2018 році.

Світовий бренд одягу та косметики H&M запустив онлайн-магазин в Україні. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на інформацію H&M Hennes & Mauritz AB, покупці в Україні можуть замовляти онлайн товари з основних колекцій, а також H&M Home (за винятком меблів і ламп), H&M Move та спеціальні лінійки, зокрема H&M Studio.

Підписники H&M Fashion Newsletter першими отримують інформацію про ексклюзивні пропозиції, актуальні добірки, презентації нових колекцій та інші новини.

Довідка УНІАН. H&M (Hennes & Mauritz) - це шведський бренд одягу та косметики зі штаб-квартирою у Стокгольмі. Перший магазин H&M в Україні відкрився в 2018 році. І наразі в Україні відкрито дев’ять фізичних магазинів бренду: сім у Києві, по одному в Одесі, та Львові.

Компанія H&M в Україні - що відомо

Як писав УНІАН, 24 лютого 2022 року H&M тимчасово закрила свої магазини в Україні. Компанія відновила свою роботу в Україні з листопада 2023 року.

У березні 2022 року H&M зупинила свій бізнес в Росії, а влітку вирішила його продати. В липні того ж року стало відомо про те, що компанія згорне свій бізнес в РФ.

Для H&M Росія була шостим за величиною ринком. Компанія відкривала нові магазини в цій країні, одночасно скорочуючи кількість фізичних бутиків на багатьох інших ринках.

