Росія рятує свій експорт нафти рекордними знижками, - Reuters

Експерти не вірять, що Індія повністю відмовиться від російської нафти.

Знижки на російську нафту для Китаю цього тижня досягли нового рекорду. Цьому посприяла заява президента США Дональда Трампа про укладання торговельної угоди з Індією, яка передбачає, що Нью-Делі припинить імпорт російської нафти.

За даними джерел агенства Reuters, знижки на нафту марки ESPO Blend з 7-8 доларів в останні місяці збільшилися цього тижня до майже 9 доларів за барель. При цьому прогнозується збільшення знижки і на найпопулярнішу російську нафту марки Urals, яка експортується з портів на Балтиці до Індії. Наразі диконт складає 12 доларів за барель.

Аналітик компанії Vortexa Емма Лі зазначає, що відмова Індії від російської нафти, ймовірно, збільшить розмір знижок на неї, що стимулюватиме приватні НПЗ Китаю збільшувати її імпорт. Вона додала, що "китайські державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі російської нафти з жовтня, коли США наклали санкції на російських виробників "Лукойл" та "Роснефть".

Втім аналітики JPMorgan вважають, що навіть в разі укладання торговельної угоди з США Індія повністю не відмовиться від російської нафти.

"Базовий сценарій передбачає, що після укладення торговельної угоди Індія імпортуватиме російську нафту в обсязі від 800 000 до 1 мільйона барелів на день", - зазначають аналітики.

Відмова Індії від російської нафти - останні новини

Президент США Дональд Трамп за підсумками телефонної розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді заявив, що Нью-Делі погодився припинити купувати російську нафту. При цьому Моді, коментуючи розмову з Трампом, жодного слова не сказав про відмову від російської сировини.

Індійські НПЗ розгубились після заяви Трампа про відмову від російської нафти. За даними джерел Bloomberg, щонайменше три НПЗ звернулися до уряду за роз'ясненнями з цього питання, а два з них тимчасово призупинили закупівлі.

