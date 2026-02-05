Кабмін дозволив 100% бронювання ще одній категорії підприємств

Юлія Свириденко зазначила, що це дозволить виробникам критично важливого обладнання безперебійно працювати.

Кабінет міністрів дозволив виробникам трансформаторного обладнання бронювати 100% співробітників, повідомила у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників", - зазначила очільниця уряду.

Також Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання відповідних виробників критично важливими – два замість трьох. Визнання підприємства критично важливим - умова для отримання бронювання.

"Це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно", - підсумувала очільниця уряду

Ситуація в енергетиці та нові правила мобілізації

В ніч проти 5 лютого Росія вчергове вгатила по енергетиці України частково залишивши без світла чотири області.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що працівники енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів, отримають 100% бронювання від мобілізації.

Між тим, з 1 лютого набули чинності оновлені правила бронювання працівників від мобілізації. За словам адвокатки Олени Хоменко, зміни стосуються виключно зарплати заброньованого: якщо до цього на бронь подавати можна було виключно тих працівників, які отримують 20 тисяч гривень, то з наступного місяця цей поріг піднято до 21 тисячі 617 гривень.

Крім того запроваджено деякі зміни, покликані зменшити бюрократію та пришвидшити процеси бронювання.

