Кабмін дозволив 100% бронювання ще одній категорії підприємств

Кабінет міністрів дозволив виробникам трансформаторного обладнання бронювати 100% співробітників, повідомила у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників", - зазначила очільниця уряду.
Також Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання відповідних виробників критично важливими – два замість трьох. Визнання підприємства критично важливим - умова для отримання бронювання.
"Це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно", - підсумувала очільниця уряду
Ситуація в енергетиці та нові правила мобілізації
В ніч проти 5 лютого Росія вчергове вгатила по енергетиці України частково залишивши без світла чотири області.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що працівники енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів, отримають 100% бронювання від мобілізації.
Між тим, з 1 лютого набули чинності оновлені правила бронювання працівників від мобілізації. За словам адвокатки Олени Хоменко, зміни стосуються виключно зарплати заброньованого: якщо до цього на бронь подавати можна було виключно тих працівників, які отримують 20 тисяч гривень, то з наступного місяця цей поріг піднято до 21 тисячі 617 гривень.
Крім того запроваджено деякі зміни, покликані зменшити бюрократію та пришвидшити процеси бронювання.