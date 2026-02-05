Ubisoft випустила нову гру в культовій серії Might and Magic, але є нюанс

Це колекційна карткова гра в дусі Hearthstone.

Ubisoft випустила нову мобільну гру Might and Magic Fates. Проєкт позиціонується як духовний спадкоємець класичної серії Might & Magic, але перероблений у форматі ККІ.

У Might and Magic Fates користувачі зможуть покращувати свої колоди карт, додаючи різні заклинання і артефакти. Окрема увага приділена героям: їх можна прокачувати, відкриваючи нові здібності і формуючи унікальний стиль гри.

Крім звичайних битв, гра пропонує рейтингові матчі для демонстрації майстерності і сезонні випробування, за участь в яких видаються спеціальні нагороди для окремих фракцій. Творці запевняють, що результат гри залежить виключно від майстерності гравців, а не від удачі.

Проєкт поширюється за умовно-безкоштовною моделлю і вже доступний на мобільних пристроях під управлінням iOS і Android. Пізніше відбудеться реліз для ПК.

Також у розробці знаходиться повноцінна нова частина Heroes of Might & Magic: Olden Era, яка повинна була вийти в кінці 2025 року, але реліз перенесли на 2026-й. Гра входить в топ-15 найбажаніших в Steam.

