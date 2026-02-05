'Посилення команди': волотнера Чмута призначили представником Міноборони

Серед його ключових завдань - закуповувати те, що показує ефективність на полі бою.

Сьогодні уряд призначив волонтера Тараса Чмута представником Міністерства оборони в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Він зазначив, що це призначення було за його поданням і продовжується посилення команди ефективними лідерами.

Федоров сказав, що разом з Чмутом обговорили ключові завдання, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та Наглядової ради. Зокрема, йдеться про визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів - закуповувати те, що показує ефективність на полі бою.

"Усе, що закуповуємо, - має бути безпосередньо пов’язане з цілями війни та актуальними потребами. Контроль якості та своєчасного постачання всього, що закуповується. Відстеження постачань, щоб скоротити затримки між оплатою і реальною поставкою та забезпечення вчасного надходження оснащення військовим", - підкреслив Федоров.

За його словами, потрібна побудова гнучкої та динамічної системи закупівель, здатної реагувати на цикл інновацій, а також зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та антикорупційному ефекту. Він наголосив:

"Тарас Чмут - ефективний керівник, який, як очільник фонду "Повернись живим", побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони - від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель".

Він додав, що завдання Міноборони та АОЗ - зробити оборонні закупівлі максимально ефективними, прозорими й орієнтованими на результат на полі бою.

Тарас Чмут - що він він говорив

Як повідомляв УНІАН, в серпні 2024 року ветеран АТО, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут порівняв колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з його наступником Олександром Сирським.

Він зазначив, що йому подобається зменшення політизації у Збройних силах при Сирському. Але в той же час зазначив, що значною мірою йому не подобається ставлення до людського життя солдата.

Він також додав, що Сирський - це "генерал непростих часів". Водночас він зауважив, що в майбутньому це може змінитися.

У вересні 2025 року Чмут сказав, що щомісяця в Україні мобілізують 30 тисяч осіб, але між мобілізацією ТЦК і бойовою частиною у них ще є свій тернистий шлях. При цьому зазначав, що з 30 тисяч мобілізованих десь третина, тобто, 10 тисяч з них потрапляє в бойові частини.

Волонтер вважає, що краще мобілізувати менше людей, але робити це більш якісно.

