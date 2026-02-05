У пошуках тиші і безпеки: де відпочивали українці в 2025-му і скільки це коштувало

Турстичний ринок відновлюється, але український турист змінив звички.

Запит на туристичні подорожі серед українців поступово зростає, попри війну, якій не видно кінця. Гравці ринку фіксують істотне зростання туристичного потоку порівняно з попередніми роками.

Український туроператор "Join UP! Україна" відзвітував, що торік його послугами скористалися майже 415 тисяч українців - абсолютний рекорд за останній час. Це на 60% більше показників 2024 року і у 2,6 рази більше, ніж у 2022-му.

"Дозволю собі узагальнити 2025-й для українських туристів як рік остаточного подолання сумнівів та повернення до нормалізації подорожей, але з новими звичками. Індустрія продовжує пожвавлюватися і відновлюватися, це всі бачать, однак поведінка туриста змінилася: важливими факторами вибору звичного запиту на умовне море чи в гори стали безпека та прогнозована логістика. Тепер українці подорожують не "безтурботно", як колись, а "свідомо", та мають у пріоритеті відновлення сил, знайомий сервіс без сюрпризів та передбачуваний маршрут", – коментує директорка "Join UP! Україна" Ірина Мосулезна.

Напрямки закордонного туризму

Традиційно левова частка відпусток і подорожей припадає на літній сезон. Пік - у липні, а найбільш "тихим" місяцем незмінно є лютий.

Список популярних напрямків для відпочинку істотно не змінився порівняно з попередніми роками. У 2025 році влітку найчастіше українці обирали Єгипет, Туреччину, Грецію, Болгарію і Чорногорію, надаючии перевагу улюбленому формату "все включено". В зимові місяці більшість їхала до Єгипту, ОАЕ та на Шрі-Ланку. Серед умовної екзотики також певним попитом користуються острів Занзібар (Танзанія), Домінікана, острів Фукуок (В’єтнам) та Мальдіви.

Загалом масовий турист обирає "класичні" напрямки, перевірені часом і простіші з погляду логістики.

Автобусом та літаком

Автобусні тури залишаються трендом серед українців під час війни, завдяки зрозумілій логістиці та ціновій доступності.

Однак тут все визначає обраний напрямок. В останні два роки туроператори фіксують зниження інтересу до автобусних подорожей у більш віддалені країни, як от Туреччина чи Греція. А от попит на автобусні тури до ближчих країн, наприклад, до Болгарії, практично подвоюється щороку.

Однак в загальному масштабі на автобусні тури до курортних країн припадає лише близько 7% послуг туроператорів. Переважна більшість тих, хто відпочиває за кордоном, обирають варіант із вильотом з аеропортів сусідніх з Україною країн.

Одним із найбільших викликів для виїзного туризму залишаються черги на кордоні та висока завантаженість автомобільних шляхів, а також безпекові фактори, пов’язані з повітряними тривогами та обстрілами.

Напрямки внутрішнього туризму

Взимку в лідерах гірськолижні курорти Карпат, влітку – природа та історичні місця Закарпаття. Попитом користуються оздоровчі курорти у Східниці, Трускавці, Поляні.

А от інтерес до відпочинку в Одесі та Одеській області залишається відносно низьким через безпекові фактори та зростання цін на готелі.

Українські готелі адаптувалися до умов війни, зокрема до перебоїв з електрикою. Також з’являється більше опцій для відпочинку з домашніми улюбленцями, а на базі готелів часто створюються дитячі табори, щоб в межах одного сімейного туру батьки та діти могли розважатися за окремими програмами, але в одному місці. Також поступово запроваджуються додаткові сервіси – екскурсійні програми, розважальні активності, інфраструктура для оздоровлення та розслаблення.

Українці дедалі частіше планують подорожі сильно наперед та обирають онлайн-бронювання без посередників. За внутрішньою статистикою "Join UP! Україна", якщо у 2024 році середня "глибина бронювання" становила 24 дні, то у 2025 році цей показник збільшився до 29 днів. І це значний прогрес порівняно з 2023 роком, коли українці бронювали місця відпочинку всього за 7-8 днів до прибуття.

Ціна відпочинку

Середня вартість подорожі у 2025 році склала 661 євро на людину проти 571 євро у 2024-му. На зростання цін вплинули подорожчання пального, зміна логістичних маршрутів і валютні коливання. Крім того, збільшення середнього чека вказує на те, що турист не завжди шукає найдешевший варіант і готовий доплачувати за якість.

Саме зростанняя цін змушує українців вдаватися до більш усвідомленого планування відпочинку - від більш раннього бронювання до відпочинку у міжсезоння. Усе це дає змогу заощадити до 30-50% вартості туру.

Глобальні туристичні тренди 2025: останні новини

Як писав УНІАН, геймери стають важливою категорією туристів, які замість класичного огляду пам’яток обирають подорожі до реальних локацій, що фігурують у відеоіграх, щоб пережити ігрові пригоди у реальному світі з використанням доповненої реальності та мобільних квестів. Це породжує новий напрямок туризму, що набуває популярності, і вже стимулює місцеву владу адаптувати туристичні пропозиції під їхні інтереси.

Також ми розповідали, що жіночий туризм стає одним із провідних сегментів туристичної індустрії, оскільки саме жінки приймають близько 82% рішень щодо поїздок і становлять близько 64% подорожуючих у світі. Цей тренд призводить до появи спеціалізованих турів лише для жінок, де вони можуть подорожувати у безпечнішому та психологічно комфортному середовищі.

