У Куп’янську залишається остання 'кишеня' з росіянами, - ЗСУ

За словами військового, окупанти, які залишаються у Куп’янську, намагаються просто вижити і вже не здатні атакувати.

У Купʼянську на Харківщині російські окупанти ще тримають оборону в одному кварталі поблизу середмістя. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

За його словами, інші "кишені", в яких донедавна були росіяни, вже зачищені українськими військовими. Трегубов додав, що в зазначеній останній "кишені" противник обороняється, але має багато поранених та намагається вижити. Зокрема, там залишається, за даними речника, кілька десятків окупантів.

"Єдине, що вони можуть зробити - намагатися вижити. Атакувальні дії вони проводити не можуть, бо просто їх там мало, і половина – поранені, але тримати оборону там ще можуть. У випадку Куп'янська ми можемо говорити про те, що залишки росіян там остаточно локалізовані. Фактично вони ще не виведені з ладу повністю, але вже не становлять будь-якої загрози", - сказав Трегубов.

Бої на Харківщині

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що у Харківській області, у прикордонні з РФ, російські солдати зменшили активність через великі втрати. Він зазначив, що в останні дні на Харківщині росіяни проявляють найбільшу активність біля Вовчанських Хуторів.

За словами Демченка, Харківщина – активний напрямок, де ворог себе проявляв у районі населених пунктів Дегтярне, Нестерне, Кругле. Але за останні кілька днів активність противника суттєво зменшилася, бо протягом усіх тих тижнів, які ворог проводив штурмові дії та зазнавав великих втрат.

