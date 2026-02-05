'Пошкодження критичні': в КМДА озвучили невтішні строки відновлення роботи Дарницької ТЕЦ

Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплопостачання для понад 1100 багатоповерхових будинків у частині двох столичних районів.

На відновлення Дарницької теплоелектроцентралі у Києві після масованої атаки Росії знадобиться щонайменше два місяці за умови, що країна-агресор не атакує знову, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців. Якщо не буде наступних нищівних ударів ворога", - зазначив столичний мер.

За його словами, ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання для понад 1100 багатоповерхових будинків у частині Дарницького та Дніпровського районів.

Він додав, у цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

В ніч проти 3 лютого Росія атакувала Київ балістикою і дронами. Внаслідок ворожої атаки два райони столиці залишилися без опалення.

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, внаслідок ворожої атаки значно погіршилася ситуація з електро- та теплопостачанням у Києві та Харкові.

5 лютого перший заступник голови енергетичного комітету парламенту Олексій Кучеренко заявив, що на час ремонту Дарницької ТЕЦ Дарницький та Дніпровський райони Києва залишаться без тепла, але частину будинків потенційно можуть переключити на опалення з інших джерел.

