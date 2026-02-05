Прогнозування війни: Пентагон розгорнув Ші-систему для прорахунків потреб армії

Система NGC2 використовує дані в реальному часі та моделювання дій противника, щоб уникнути дефіциту ресурсів і прискорити військову логістику.

Армія США розгортає нове програмне забезпечення, яке дозволяє в режимі реального часу прогнозувати потреби військ у боєприпасах, паливі, технічному обслуговуванні та інших критично важливих ресурсах залежно від дій потенційного противника, пише Business Insider.

Йдеться про систему командування та управління нового покоління NGC2, яка використовує дані з навчань, сенсорів, озброєння та логістичних ланцюгів для моделювання можливих сценаріїв бойових дій. Це дає змогу планувальникам заздалегідь оцінювати, як змінюватиметься попит на ресурси у разі різних типів атак або ескалації.

Наразі система проходить випробування під час навчань на базі Форт-Карсон у штаті Колорадо за участю армії США та галузевих партнерів, зокрема компанії Anduril. Її мета – зруйнувати традиційні бар’єри у військовій логістиці, коли підрозділи отримували постачання лише після виникнення дефіциту.

Відео дня

За словами директора програми NGC2 в Anduril Джеймса Крейвена, нове програмне забезпечення дозволяє формувати оперативні плани без тривалих запитів до служб забезпечення. Натомість командири можуть швидко будувати плани дій на основі логістичних даних та перевіряти їх на відповідність змодельованим діям противника.

Система також відстежує стан техніки, транспортних засобів і озброєння, прогнозуючи потреби в обслуговуванні та можливі збої ще до того, як вони стануть критичними. Це має зменшити ризик простоїв і підвищити бойову готовність підрозділів.

В армії США заявляють, що NGC2 має замінити реактивну модель постачання проактивною, заснованою на даних, аналітиці штучного інтелекту та машинного навчання. Довгострокова мета – зробити систему доступною для всієї служби та ключових партнерів, аби постачальники могли завчасно готуватися до майбутнього попиту.

Розробка NGC2 відбувається за гнучкою, ітеративною моделлю з урахуванням відгуків військових, які впроваджуються протягом днів або навіть годин. В армії зазначають, що це суттєво відрізняється від попередніх підходів, коли оновлення займали місяці або роки.

Інші військові маневри США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, парашутисти Армії США з 11-ї повітряно-десантної дивізії наприкінці січня здійснили масштабну тактичну повітряну десантну операцію на острові Хоккайдо в Японії.

Висадка десанту відбулася під час двосторонніх навчань North Wind 26 разом із Сухопутними силами самооборони Японії.

Вас також можуть зацікавити новини: