Вона робить це вже не вперше.

У місті Фарго в Північній Дакоті, США, білка сховала під капотом припаркованого автомобіля близько 70 кілограмів чорних горіхів.

Господар машини, 56-річний Білл Фішер, виявив цей сюрприз, коли повернувся з чотириденної робочої поїздки, пише The Washington Post. Ймовірно, тварина зібрала горіхи з сусідського дерева і вирішила сховати в безпечному місці.

Однак з такими білячими подарунками чоловік стикається не вперше. З 2013 року що два роки, коли дозрівають горіхи, місцеві червоні білки вибирають саме його як свою скарбницю.

"Є й інші машини, які стоять дуже близько до того дерева, але це завжди моя вантажівка. Я навіть спеціально припаркувався на вулиці, якнайдалі від горіхового дерева, а вони все одно знаходять Avalanche і ховають горіхи там", - розповів Фішер.

Цього року здобич виявилася рекордною. Білка наповнила вантажівку чоловіка 42 галонами горіхів.

У 2000 році британські науковці провели дослідження щодо харчових звичок червоних білок і з'ясували, що ці тварини часто закопують соснові шишки, арахіс, волоські горіхи та фундук, а фрукти, гриби й кістки ховають на височинах.

Дослідження, проведене у 2017 році в Каліфорнійському університеті, показало, що білки розділяють їжу і ховають залежно від типу в різних місцях, готуючись до більш холодних місяців, коли їжі буде менше.

Фішер каже, що звик до незручностей, які виникають раз на два роки. Він знає, щойно горіхи починають падати на землю, саме час заглянути під капот, перш ніж заводити машину.

Читайте такожСувора білка з Техасу навчилася полювати на змій (фото)Чоловік вважає, що білка вибирає саме його машину через легкість доступу. Вона пролазить всередину через задню частину пікапа, підіймається направляючими рами, а потім проникає в моторний відсік. До того ж під капотом для білячих запасів достатньо місця.

Раніше в Нью-Йорку агресивні білки несподівано почали нападати на людей. За словами місцевих жителів, за місяць у місті сталося до 20 неспровокованих нападів. А в українському Харкові в супермаркеті стався переполох через білку, яка увірвалася всередину.

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Автор: Катерина Комолова