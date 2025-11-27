Схоже, марсоходу NASA Perseverance вдалося зафіксувати тріск блискавки.

Команда вчених повідомила, що марсохід Perseverance передав на Землю запис тріску електричних розрядів. Як пише Associated Press, дослідники задокументували 55 "міні-блискавкавок". Їх записували протягом двох марсіанських років, переважно під час пилових бур. Майже всі вони траплялися в найвітряніші марсіанські дні.

Електричні дуги розміром лише кілька сантиметрів виникали на відстані 2 метрів від мікрофона, розташованого на вершині високої щогли марсохода. Іскри від електричних розрядів, подібні до статичної електрики на Землі, чітко чути серед гучних поривів вітру та частинок пилу, що вдаряють по мікрофону.

Як сказав провідний автор дослідження Батист Чайд з Інституту досліджень астрофізики та планетології в Тулузі, це видатне відкриття, адже вчені вже півстоліття шукають електричну активність та блискавки на Марсі.

"Це як знайти відсутній елемент пазла і відкриває абсолютно нову галузь досліджень для марсіанської науки", - сказав Чайд.

Чайд та його команда проаналізували 28 годин записів Perseverance, задокументувавши епізоди "міні-блискавок" на основі акустичних та електричних сигналів. Електричні розряди тривали від кількох секунд до 30 хвилин.

"Це як гроза на Землі, але ледве помітна неозброєним оком і з безліччю слабких поштовхів", – сказав Чайд.

Однак докази, хоча і переконливі, ґрунтуються на одному приладі. Тим більше, він призначений для запису лазерами, а не розрядами блискавок, а самих блискавок ніхто не бачив.

"Це випадкове відкриття — почути щось ще, що відбувається поруч, і все вказує на те, що це марсіанська блискавка. Але доки не будуть надіслані нові прилади для перевірки висновків, я думаю, що деякі вчені все ще будуть сперечатися щодо того, чи справді це була блискавка", - сказав в коментарі АР Деніел Мітчард з Кардіффського університету, який не брав участі в дослідженні.

Видання нагадало, що наявність блискавок вже підтверджена на Юпітері та Сатурні. На Марсі також давно підозрюють їх наявність. Вчені кажуть, що багата на вуглекислий газ марсіанська атмосфера поглинає значну частину звуку, роблячи деякі поштовхи ледь помітними.

За словами Чайда, атмосфера Марса більш схильна до електричних розрядів та іскріння через контакт між пилинками та піщинками, ніж атмосфера Землі. Такі невеликі та часті розряди, подібні до статичних, можуть виявитися проблематичними для чутливого обладнання.

Це не перші звуки Марса, передані марсоходом Perseverance. Земляни слухали хрускіт коліс марсохода по поверхні Марса та гудіння лопатей його гелікоптера-помічника Ingenuity, який більше не літає.

Місія марсоходу Perseverance

З 2021 року Perseverance досліджує дельту сухої річки на Марсі, збираючи зразки гірських порід на предмет можливих ознак стародавнього мікроскопічного життя. NASA планує повернути ці зразки керна на Землю для лабораторного аналізу, але доставка відкладена на невизначений термін, оскільки космічне агентство шукає дешевші варіанти.

