Племінне стадо доправлять на південь Кенії з парку диких тварин у графстві Кент.

Британські зоозахисники вирішили відправити 13 слонів назад до Африки, щоб заново їх здичавіти. Вони кажуть, що ця спроба є «першою у світі».

Про це пише BBC.

Племінне стадо доправлять на південь Кенії з парку диких тварин у графстві Кент, яким опікується дружина прем’єра Боріса Джонсона, у спеціальних ящиках.

Стадо, що складається з трьох слоненят, живе у вольєрі в парку неподалік Кентербері.

Читайте такожУ Новій Зеландії засудили фермера за евтаназію 226 овецьУ коментарі журналістам, зоозахисники пояснили, що неволя дуже шкодить репродуктивній системі слонів. Самки проживають приблизно половину встановленого життя.

При цьому перевезення відбудеться з «великими ризиками», проте у Британії пообіцяли створили комфортні умови для тварин.

Стадо загальною вагою у 25 т будуть транспортувати у спеціальних ящиках з ветеринарною підтримкою. Як тільки вони звикнуть самостійно заходити і виходити з ящиків, це стане сигналом готовності тварин до великої мандрівки.

На сьогодні в Кенії розглядають дві ділянки для розміщення прибулих слонів.

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Автор: Яна Ставська