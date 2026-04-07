До Одещини завітала зграя рідкісних феніксів: дослідник пояснив, що вони шукають (відео)

Два роки поспіль дивовижні птахи не можуть вивести пташенят через війну.

В Одеську область, до Національного природного парку "Тузлівські лимани" завітала зграя рідкісних рожевих фламінго, яких також через особливу зовнішність називають феніксами. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв, який оприлюднив відповідне відео.

"У національний природний парк "Тузлівські лимани" знову завітала невеличка зграя рожевих фламінго. Вони з'явились на Кордоні "Тузлівська Амазонія". Зараз вони активно шукають безпечні місця існування в нацпарку", - пояснив науковець.

Дослідник нагадав, що у 2023 році рожеві фламінго вперше загніздувалися на території "Тузлівських лиманів" та тоді вони вивели 200 пташенят. У 2024 році гніздування було невдалим, чотири сотні гнізд були зруйновані під впливом війни - пташенят не було. Торік фламінго знову намагалися гніздитися в Одеській області - формували на різних лиманах в декількох місцях колонії, але через дії російських окупантів птахи знову не змогли успішно вивести пташенят.

"Сподіваємось, що українські "Фламінго" (ракети – УНІАН) у 2026 році прискорять нашу Перемогу, а чудові рожеві птахи отримають спокій і дадуть нащадків…", - наголосив науковець.

Жителі "Тузлівських лиманів"

Нагадаємо, науковець Іван Русєв оприлюднив відео з фотопасток, на яких зафіксовано окремі дільниці національного природного парку "Тузлівські лимани", де перебували рожеві фламінго. Видно, як птахи страждають від повномасштабної війни, яку РФ розв’язала проти України у 2022 році.

Зокрема, через "Шахеди" перелякані фламінго залишають місця гніздуванні. Почувши дзижчання дронів, птахи голосно кричать та летять геть, залишивши насиджені місця. Внаслідок, на землі залишилися тільки кинуті яйця та беззахисні пташенята, які ще не вміли літати. Ймовірно, всі ці малюки загинули.

Вас також можуть зацікавити новини: