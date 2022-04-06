Ветеринари закликають власників реєструвати своїх улюбленців.

Через війну тисячі хатніх улюбленців втратили домівки або загубилися, і тепер їх врятувати намагаються волонтери та зоозахисники.

Аби знайти тварин було легше, ветеринари закликають власників реєструвати своїх улюбленців. У деяких регіонах України попит на чіпування зріс у десятки разів, йдеться в сюжеті ТСН.

"Цього пса волонтери знайшли просто на трасі, без нікого, без нічого. А пекінеса просто залишили прив'язаним на вокзалі. Без чіпу була кожна з них, а ле тепер вони вже чіповані", – розповідає нова власниця врятованих песиків Анжела Леско.

Песиків жінка взяла у львівському притулку, куди постійно привозять покинутих тварин – загалом 1700 собак та котів, з них одиниці з чіпом, а, отже, офіційно зареєстровані на власників.

"Чіповані були, але вони приїжджали з інших міст – з Києв, з Миколаєва, яких там просто знайшли на вулицях. Там ми навіть знайшли двох власників, але вони відмовились від своїх тварин", – розповів керівник Домівки врятованих тварин Орест Залипський.

Також десятки покинутих тварин наразі перебувають в Дніпропетровському зооконтролі – сюди тварин привозять з усіх сусідніх областей. У Дніпрі реєстрація чотирилапих діє вже п'ять років – обов'язкова для собак та рекомендована для котів, однак до війни люди нехтували цими правила. Втім, за останній місяць тут зареєстрували більше тварин, ніж в усі попередні роки.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні запрацював корисний застосунок для власників загублених тварин.