Зараз на Галіндезі мешкають рекордні 7 тисяч субантарктичних пінгвінів.

На острові Галіндез, де розташована українська полярна станція "Академік Вернадський", народилося перше пінгвінятко сезону, що є досить раннім вилупленням. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Цими вихідними поблизу "Вернадського" народилося перше пінгвінятко! Маля з'явилося на світ у дуже символічний час - напередодні Дня Антарктиди. Це досить раннє вилуплення первістка субантарктичних пінгвінів на нашому острові Галіндез. Минулими роками біологи українських експедицій фіксували цю подію плюс-мінус в середині грудня", - розповіли науковці.

За словами біологіні 30-ї УАЕ Зої Швидкої, загалом цього року пінгвіни відносно рано почали у великих кількостях приходити на острів й облаштовувати гнізда.

Відео дня

"Перші спарювання ми помітили ще в середині вересня, і вже тоді це не було рідкісне явище. Тобто то не якась пара вибилася з "графіка", а була нормальна поведінка популяції", - відзначила Швидка.

Саме вона і виявила первістка в тому місці, де було відкладено перші яйця - на скелі біля геокосмічної лабораторії. Вчена пояснила:

"За часом я розуміла, що поповнення має бути ось-ось. І справді, в гнізді було пташеня. Зараз їх там уже двоє".

Зазначається, що субантарктичні пінгвінята вилуплюються асинхронно - як були відкладені яйця. Спершу малюки вкриті сірим пушком, який із часом густішає та змінює колір, а десь за місяць після народження починають линяти й змінювати пух на пір'я. Цей місяць дітей доглядають батьки - годують, зігрівають, захищають від хижих птахів. Цікаво, що мама і тато роблять це по черзі: поки хтось живиться в океані, інший залишається на гнізді. Потім батьки міняються.

"Загалом цього сезону на Галіндезі мешкають рекордні 7 тисяч субантарктичних пінгвінів. Станом на зараз наші біологи нарахували 2300 гнізд з яйцями. Тож найближчим часом очікуємо на пінгвінячий бебі-бум навколо "Вернадського", - наголошують у центрі.

Науковці нагадали, що субантарктичні пінгвіни - теплолюбні й раніше взагалі не гніздували на Галіндезі. Але через зміну клімату почали освоювати острів та щороку захоплюють нові ділянки. Така їхня поведінка є одним із доказів потепління в Антарктиці. Про це ж найімовірніше свідчить і той факт, що цього року раніше стартував шлюбний сезон та з'явилися пташенята.

"Українські" пінгвіни в Антарктиді

Нагадаємо, субантарктичні пінгвіни, що мешкають на острові Галіндез, поруч з українською полярною станцією "Академік Вернадський", у жовтні знесли перше у цьому сезоні яйце. За словами науковців, другий рік поспіль перше яйце знаходять в одному й тому ж місці - на скелі біля ДНЧ-будиночка - невеликої лабораторії, де геофізики здійснюють безперервний прийом радіочастот для вивчення геокосмосу.

Вас також можуть зацікавити новини: