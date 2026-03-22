До гнізда знаменитих Одарки та Грицька прилетів перший лелека (фото)

До Національного природного парку "Пирятинський" на Полтавщині прилетів перший лелека. Про це повідомляється на сторінці "Лелека Грицько" у Facebook.

Водночас зазначається, що йдеться не за місцевих "зіркових" лелек Грицика та Одарку, а іншого птаха.

"Нарешті сталася така очікувана подія нового сезону – перший лелека прилетів у гніздо. Сьогодні, 22.03.2026 року, о 17:11:29 понад 200 глядачів у прямому ефірі побачили лелеку в гнізді. Але це був не наш. Не Грицик, не Одарка", - йдеться у повідомленні.

Дослідники додають, що усі, хто слідкував за попереднім сезоном, пам’ятають, що торік 20 березня першим лелекою в гнізді теж був якийсь чужий, залітний птах, а не його господарі.

"Сьогодні лелека провів у гнізді півтори хвилини, переклав гілочку й подався кудись далі о 17:12:52. Будемо чекати подальшого розвитку подій та щасливих і приємних новин. Будемо чекати-виглядати своїх, щоб неодмінно дочекатися", - написала дослідниця Іра Саражинська.

Нагадаємо, за лелеками Грициком та Одаркою торік спостерігали багато українців. Особливо люди турбувалися, коли Грицик позбувся свого п'ятого пташеняти.

У нього та лелеки Одарки навесні вилупилося п’ятеро лелеченят. За словами фахівців, у такому разі у птахів спрацьовує природний відбір, коли виживає найсильніший.

Ця маленька лелека, яка згодом отримала кличку Катруся, була найслабшою у виводку, тому батько вирішив позбутися її, щоб дати більше шансів вижити іншим пташенятам, відніс Катрусю за 100 м від "домівки" та покинув у кукурудзяному полі. Проте фахівці швидко знайшли пташеня та надали необхідну допомогу.

Після цього пташеня мешкало в реабілітаційному центрі, де набралося сил та полетіло.

