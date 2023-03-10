За словами волонтерів, охочих допомогти собаці дуже багато і на лікування зібрали велику суму.

Днями мережу зворушив кадр собаки, який тужливо лежав на уламках розбомбленого дому у Львівській області. Як виявилось, чотирилапий утратив під час масованої атаки по області своїх господарів.

Волонтери з UA Animals уже дізналися про долю до пса і розповіли підписникам своєї спільноти у Facebook про його самопочуття. Собаку звуть Ельза, її забрали на лікування до Львова.

Попередньо в Ельзи діагностували рану в області шиї та щелепи, у собаки травмована лапа і крововилив в очі. Також у тварини контузія, поки що вона відмовляється їсти.

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За словами волонтерів, охочих допомогти собаці дуже багато і на лікування зібрали велику суму. Крім того, одна з родин уже висловилась, що хоче забрати Ельзу після лікування до себе.

Водночас, пише UA Animals, по сусідству в іншому будинку також загинули люди, у яких залишилося дві вівчарки. Волонтери вже забрали їх до лікарні на огляд.

Одна вівчарка під крапельницями, а другого пса, Балтазара, команда евакуації Олена та Іван мали забрати на Київщину, де про нього би подбали і підшукали йому нову сім'ю. Однак, коли його побачили, вирішили залишити у себе.

Масована атака РФ 9 березня – росіяни влучили у будинки у Львівській області

Вчора, 9 березня, під час масованої ракетної атаки РФ кілька російських ракет влучили у житлову зону в Золочівському районі Львівської області.

Унаслідок удару зруйновано три будинки, автомобілі і вбито п’ятьох людей. Один з місцевих мешканців дивом врятувався від ракети завдяки своєму собаці.

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