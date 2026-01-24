У київському ботсаду гине унікальна колекція рослин через відсутність опалення, - ЗМІ

Тропічним рослинам для виживання потрібно щонайменше +15 градусів, а термометри показують не більше +3.

У великій купольній оранжереї Київського ботанічного саду імені Гришка замерзає унікальна колекція тропічних рослин через відсутність опалення. Про це виданню "Новини.LIVE" розповів завідувач відділу тропічних рослин Роман Іванніков.

Він зауважив, що колекція оранжереї нараховує близько 4000 видів, є найбільшою в Україні і має статус національного надбання. Однак зараз склалася "фактично критична ситуація".

За словами Іваннікова, для цих рослин критично необхідно, аби температура в оранжереї не опускалася нижче +15 градусів Цельсія. Однак через відсутність опалення термометри фіксують температуру в +2…+3 градуси, а подекуди і 0 градусів.

Через холод рослини вже скидають листя, фіксуються некрози тканин. І це не кажучи про відстрочені довготривалі наслідки, що проявляться через тиждень чи місяць після відновлення опалення.

При цьому обігріти оранжерею побутовими засобами неможливо через величезні об’єми приміщення: висота стелі місцями сягає 33 метрів, а загальна площа оранжереї – понад понад 1000 м². Тож врятує рослини лише відновлення централізованої подачі тепла.

На думку ботаніка, навіть якщо цієї ночі опалення відновлять, без втрат у колекції вже не минеться.

Ситуація з опаленням у Києві

Як писав УНІАН, станом на вечір у Києві без централізованого теплопостачання залишалися близько 3 300 багатоповерхівок. За словами столичного мера Віталія Кличка, ще вранці через російську масовану атаку у Києві без тепла були майже 6 тисяч будинків.

Енергетичний експерт Олександр Харченко зауважив, що російські атаки минулої ночі знову були спрямовані по ТЕЦ і ключових високовольтних вузлах Києва. Через наслідки цієї атаки, а також накопиченого ефекту від усіх попередніх, на думку експерта, Києву знадобиться щонайменше тиждень, щоб повернутися до більш-менш прогнозованих графіків відключень електроенергії.

