Росія знову била по ТЕЦ: експерт дав невтішний прогноз по відновленню тепла у Києві

Водопостачання буде можливо повернути у київські будинки найближчим часом.

Росія в ніч на 24 січня вчергове атакувала київські ТЕЦ, а також ключові високовольтні вузли, які зокрема розташовані довкола столиці, повідомив у коментарі УНІАН директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Атаки по київському енергетичному вузлу йдуть приблизно по одній і тій самій схемі – це атака на ключові генеруючі спроможності у столиці, тобто на всі ТЕЦ, та атака на ключові високовольтні вузли, зокрема навколо Києва"", - пояснив експерт.

Внаслідок завданих пошкоджень наразі неможливо спрогнозувати, коли відновлять опалення у тих будинках, де воно наразі відсутнє.

"Зараз важко передбачити точний день, але я думаю, що до вечора вже буде ясність, що і як буде відновлюватися", - підкреслив Харченко.

За його словами ускладнюють ситуацію критичні пошкодження, завдані в результаті попередніх російських атак.

"Завдяки президенту ми знаємо про ці унікальні атаки 13 січня та 9-го січня, коли 18 ракет потрапили в цілі - у київські ТЕЦ, перш за все. І через це в нас значні пошкодження у Києві, які спричиняють ту кризову ситуацію, в якій ми знаходимося", - пояснив Харченко.

За його словами, через це навіть невеликі пошкодження внаслідок ворожих атак завдають великої шкоди.

Водночас, директор Центру досліджень енергетики зауважив, що вже вдалося відновити живлення знеструмлених об'єктів столичного водоканалу, а тому водопостачання у столичних будинках має відновитись найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 24 січня, РФ знову масовано вгатила дронами та ракетами по Україні. За словами президента України Володимира Зеленського, ворог запустив 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Під ворожим ударом були Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина.

Внаслідок ворожої атаки майже половина Києва знову без тепла, а зелена гілка метро тимчасово працювала в обмеженому режимі.

Через наслідки ворожої атаки у кількох областях України запровадили аварійні відключення світла.

