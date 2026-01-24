Понад три тисячі багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після нічної атаки, - Кличко

Зранку в місті без теплопостачання були майже 6 тисяч будинків.

У Києві 3 300 багатоповерхівок залишаються без тепла після атаки російських окупантів на столицю минулої ночі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко, який нагадав, що внаслідок масованої атаки та пошкоджень критичної інфраструктури зранку в Києві без теплопостачання знову опинилися майже 6 тисяч будинків.

"Більшість із них - ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня", - зауважив мер.

Так, комунальники й енергетики продовжують працювати, аби повернути послуги в оселі киян. Зокрема, водопостачання вже відновлене, зазначив Кличко.

На Троєщині у Києві вкрай складна ситуація з теплопостачанням - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Максим Бахматов, голова Деснянської районної державної адміністрації міста Києва наголосив, що на Троєщині у Києві вкрай складна ситуація з теплопостачанням.

У районі розгортають 10 опорних пунктів обігріву на базі шкіл. Це опорні точки, де зосередяться ресурси та технічні рішення. Пункти розраховані на роботу і вдень, і вночі.

Також паралельно до роботи долучається Державна служба України з надзвичайних ситуацій, яка розгортає додаткові намети-пункти обігріву.

