Сьогодні зранку і станом на зараз чернігівці можуть спостерігати значне задимлення у місті.

У Чернігові та окремих громадах області спостерігається високе задимлення. Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах та Головне управління ДСНС в області.

"Сьогодні зранку і станом на зараз чернігівці можуть спостерігати значне задимлення у місті. Пов’язано це з тим, що громадяни почали масово випалювати суху рослинність на власних присадибних ділянках та на відкритих територіях", - зазначається в повідомленні ГУ ДСНС в області.

За їхньою інформацією, минулої доби на Чернігівщині сталося 15 пожеж у природних екологічних системах. Площа, пройдена вогнем, склала понад 23 га. Напередодні в області сталися 22 пожежі в екосистемах, вигоріли 100 га.

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Водночас у соцмережах чернігівці виставляють скріни з сайтів моніторингу повітря, де ситуація в Чернігові маркується, як "нездорова", а в Сновській громаді - як загрозлива для здоровʼя.

У Сновській громаді зранку спостерігається суцільна задимленість.

"Видимість 5 м. Швидкість руху авто 20-30км/год. Цяточка на фото, то сонце. Дядько на лавці біля траси курить, може ще й картоплю копати підем?", - написала в соцмережах чернігівка Тетяна Корж, яка перебуває в громаді. Пізніше вона повідомила, що дим поступово розсіюється.

Голова Корюківської РВА Павло Мірошниченко повідомив, що причиною високої задимленості в районі є щоденні пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

"Наслідки страшні. Так, у Єліному на Сновщині з 202 будинків повністю згоріли 180. Учора диміла Гута-Студенецька, сьогодні – Рудня на Сосниччині", - повідомив він.

Мірошниченко уточнив, що ворог використовує FPV-дрони з запалювальною сумішшю, що скидає на наші території, щоб просто спалити. Через це дуже велике навантаження на вогнеборців і лісників, бо загасити такі пожежі надзвичайно складно.

Високе задимлення і погіршення якості повітря - що відомо

Учора погіршення якості повітря спостерігалося не тільки у Києві та області, а й на території Чернігівського та Сумського регіонів. За інформацією, Міністерства внутрішніх справ, задимлення спричинене зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах.

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